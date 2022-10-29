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「文化景觀」央廣鹿港分台鐵塔已斷4根 文資大會同意高度降到15公尺

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一。記者林敬家／攝影
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一。記者林敬家／攝影

設立超過半世紀，中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，因高度相當高，已有多支鐵塔被吹斷，年久失修有安全之虞，彰化縣文化局指出，文化資產審議會本月21日同意鐵塔縮短到約15公尺高，並適當修復，維持景觀樣貌。

央廣1928年成立於中國南京丁家橋，1949年隨中國國民黨到台灣，鹿港分台鼎盛時期全天24小時對中國播送電波，鹿港分台的軍事文化景觀，護城河、電塔、冷卻池與哨亭等設施完整，2018年中央廣播電台鹿港分台與其周遭設施共同登錄為「文化景觀」。

央廣鹿港分台園區有特殊的自立式四塔定向天線，南北天線各有4支，南天線鐵塔為75公尺，北天線鐵塔高達125公尺，約有30層樓以上的高度。

今年10月17日文化部考察彰化文化資產，立委黃秀芳、陳秀寶等人到央廣鹿港分台的北天線區域了解現況，當時因風大，南天線已有一支鐵打斷裂，居民發現18日上午又有一支北天線鐵塔被吹斷，而其實早在2016年時北天線就有兩支鐵塔因颱風被吹斷。

彰化縣府文化局長張雀芬說，央廣鹿港分台現有土地大多數為國有，北天線區域少部分為縣地，2年前原本打算撤銷撥用返還土地，但今年8月舉辦地方說明會，文化部仍傾向作為國家廣播園區，因電塔有安全疑慮，管理單位提出在維持現有意象下縮短高度。

文化局也說，因天線鐵塔鏽蝕嚴重，基於目前鐵塔安全及考量未來維護，文資審議大會委員會審議同意至少保留鐵塔下部二段，也就是紅、白漆鋼架各一截，約15公尺高，並做適當修復補強，後續仍應持續進行維護；有關鐵塔設計等相關圖說應建檔，並以影像及數位保存作相關紀錄。　

設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，10月中因強風吹襲鐵塔被吹斷。記者林敬家／攝影
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，10月中因強風吹襲鐵塔被吹斷。記者林敬家／攝影
文化景觀「中央廣播電台鹿港分台天線鐵塔」北天線區天線鐵塔因風大而斷裂。圖／文化局提供
文化景觀「中央廣播電台鹿港分台天線鐵塔」北天線區天線鐵塔因風大而斷裂。圖／文化局提供
中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，10月中鐵塔被吹斷。記者林敬家／攝影
中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，10月中鐵塔被吹斷。記者林敬家／攝影
文化景觀「中央廣播電台鹿港分台天線鐵塔」南天線區天線鐵塔因風大而斷裂。圖／文化局提供
文化景觀「中央廣播電台鹿港分台天線鐵塔」南天線區天線鐵塔因風大而斷裂。圖／文化局提供

鹿港 文化資產

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