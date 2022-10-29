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「文化景觀」央廣鹿港分台鐵塔已斷4根 文資大會同意高度降到15公尺
設立超過半世紀，中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，因高度相當高，已有多支鐵塔被吹斷，年久失修有安全之虞，彰化縣文化局指出，文化資產審議會本月21日同意鐵塔縮短到約15公尺高，並適當修復，維持景觀樣貌。
央廣1928年成立於中國南京丁家橋，1949年隨中國國民黨到台灣，鹿港分台鼎盛時期全天24小時對中國播送電波，鹿港分台的軍事文化景觀，護城河、電塔、冷卻池與哨亭等設施完整，2018年中央廣播電台鹿港分台與其周遭設施共同登錄為「文化景觀」。
央廣鹿港分台園區有特殊的自立式四塔定向天線，南北天線各有4支，南天線鐵塔為75公尺，北天線鐵塔高達125公尺，約有30層樓以上的高度。
今年10月17日文化部考察彰化文化資產，立委黃秀芳、陳秀寶等人到央廣鹿港分台的北天線區域了解現況，當時因風大，南天線已有一支鐵打斷裂，居民發現18日上午又有一支北天線鐵塔被吹斷，而其實早在2016年時北天線就有兩支鐵塔因颱風被吹斷。
彰化縣府文化局長張雀芬說，央廣鹿港分台現有土地大多數為國有，北天線區域少部分為縣地，2年前原本打算撤銷撥用返還土地，但今年8月舉辦地方說明會，文化部仍傾向作為國家廣播園區，因電塔有安全疑慮，管理單位提出在維持現有意象下縮短高度。
文化局也說，因天線鐵塔鏽蝕嚴重，基於目前鐵塔安全及考量未來維護，文資審議大會委員會審議同意至少保留鐵塔下部二段，也就是紅、白漆鋼架各一截，約15公尺高，並做適當修復補強，後續仍應持續進行維護；有關鐵塔設計等相關圖說應建檔，並以影像及數位保存作相關紀錄。
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