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嘉義縣衛生局辦輔具訓練 提升長照專員專業知識

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供

為提升嘉義長照專員專業知識，縣長照中心辦理長照輔具暨居家無障礙環境改善教育訓練，昨天由衛生局長趙紋華帶領長照專員，至台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，進行專員輔具、實務體驗操作。

衛生局長趙紋華表示，照顧管理專員是嘉義縣長期照顧服務的守門員，有專業、同理的照專，才能夠提升嘉義縣長期照顧品質，透過輔具中心專業訓練，達到跨部門、跨專業的友善合作與對話。

長期照顧2.0有四包錢，照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務，各項目以被適當與廣泛的使用，但其「輔具」百百種，不同的失能狀況、不同的情境有不同輔具的需求。

輔具的參訪實務體驗操作，能提升長照專員的敏感度；參與專員表示，平時看長輩使用助行器，但沒想到一個輔具細節調整也能影響使用者的舒適度與身體協調性。

嘉義縣衛生局指出，大眾有時會誤解輔具是失能者、身心障礙者在使用，有色眼鏡往往造成有需求的民眾拒絕使用，輔具中心的參訪，導入正確的輔具使用觀念，將正確的輔具價值觀與民眾分享、說明，期許輔具使用去標籤化，促進照顧品質與提升身體舒適度。

嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局帶領長照專員到台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，辦理輔具等專業知識教育訓練。圖／嘉義縣衛生局提供

衛生局 長照 嘉義

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