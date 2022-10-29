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嘉義縣衛生局辦輔具訓練 提升長照專員專業知識
為提升嘉義縣長照專員專業知識，縣長照中心辦理長照輔具暨居家無障礙環境改善教育訓練，昨天由衛生局長趙紋華帶領長照專員，至台中榮民總醫院灣橋分院之輔具資源中心，進行專員輔具、實務體驗操作。
衛生局長趙紋華表示，照顧管理專員是嘉義縣長期照顧服務的守門員，有專業、同理的照專，才能夠提升嘉義縣長期照顧品質，透過輔具中心專業訓練，達到跨部門、跨專業的友善合作與對話。
長期照顧2.0有四包錢，照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務，各項目以被適當與廣泛的使用，但其「輔具」百百種，不同的失能狀況、不同的情境有不同輔具的需求。
輔具的參訪實務體驗操作，能提升長照專員的敏感度；參與專員表示，平時看長輩使用助行器，但沒想到一個輔具細節調整也能影響使用者的舒適度與身體協調性。
嘉義縣衛生局指出，大眾有時會誤解輔具是失能者、身心障礙者在使用，有色眼鏡往往造成有需求的民眾拒絕使用，輔具中心的參訪，導入正確的輔具使用觀念，將正確的輔具價值觀與民眾分享、說明，期許輔具使用去標籤化，促進照顧品質與提升身體舒適度。
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