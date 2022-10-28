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潭子綠空廊道有斷點 中央與地方合作編7500萬建跨橋

聯合報／ 記者林佩均陳秋雲／台中即時報導
潭子往北屯路段的綠空廊道，遭台74線環中東路截斷，民眾只能繞路而行。圖／楊瓊瓔提供
潭子往北屯路段的綠空廊道，遭台74線環中東路截斷，民眾只能繞路而行。圖／楊瓊瓔提供

台中鐵路高架化後，中市府在橋下空間打造綠空廊道，但潭子往北屯路段遭台74線環中東路截斷，民眾只能繞路而行，市府規畫設置跨越該路段的自行車橋，因為跨距長，全長375公尺，工程經費龐大，總經費7500萬元，交通部補助2000萬、其餘市府自籌，預計明年7月開工，2024年6月底完工。

台中鐵路高架化後，中市府在橋下空間打造綠空廊道，從豐原站延伸到大慶站，全長21.7公里，有步道、自行車道與綠色植栽，沿線台鐵車站等處設有YouBike站點，吸引民眾運動、散步、騎自行車。但綠空廊道在潭子往北屯路段遭台74線環中東路截斷，用路人得繞道。

立法委員楊瓊瓔與市議員賴朝國、黃健豪今邀請交通部公路總局交通管理組組長姜宇峰、市府建設局局長陳大田會勘。議員指出，騎單車走綠空廊道無法穿越環中東路，目前雖設引道，但須從東側復興路或西側中潭公路繞300公尺，此處車流量大，應延伸「綠空廊道人行步道及自行車道工程」，串聯斷點，交通更順暢且確保安全。

陳大田說，市府規畫設置跨越該路段的自行車橋，總經費7500萬元。立委楊瓊瓔爭取交通部公路總局同意，「綠空廊道（潭子區臺74號橋下）串聯自行車跨橋工程」已納入交通部相關計畫，最高補助2000萬元。

交通部公路總局交通管理組組長姜宇峰說，支持中市府規劃綠空廊道潭子區環中東路自行車橋，減少交通事故，楊瓊瓔半年前就找公路總局多次協調促成此案，評選委員會同意納入交通部計畫補助，中央地方攜手合作。

立法委員楊瓊瓔、議員賴朝國、黃健豪今邀交通部公路總局及市府建設局長陳大田等人會勘。圖／楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔、議員賴朝國、黃健豪今邀交通部公路總局及市府建設局長陳大田等人會勘。圖／楊瓊瓔提供

自行車 交通部 鐵路高架化 綠建築

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