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鹿港轉運站BOT案決標將開招商成功說明 綠營批急就章操作
彰化縣議會民進黨團今開記者會批評受矚目的鹿港轉運站BOT開發案流標三次，第四次還延長截止日，顯示縣長王惠美帶領的團隊施政效能讓人卻步，不過，縣府表示，鹿港轉運站BOT案已在10月20日評選出廠商決標，預計下周一會開招商成功說明會。
鹿港轉運站BOT開發案是彰化建縣以來第一個實際招商的BOT案，預計將成為彰化版的台北轉運站，彰化縣議會民進黨團指出，昨天收到縣府發邀請函給議員們，10月31日要開招商成功記者會，明顯的是為了選舉而急就章的操作，在工程延宕、多數重大工程流標下，讓人懷疑後續如何運作。
縣府交通處表示，鹿港轉運站BOT案的招商工作，因受疫情及烏俄戰爭爆發影響，近二年嚴重缺工缺料，先前已歷經三次流標，經縣府調整招商文件，並延長廠商經營許可年限為55年等條件後，在第四次上網公告，終獲投資廠商青睞，順利標出。
縣議會民進黨團也批彰化漁港開發案從原本規劃風機維修的港口、發展海上遊憩、和休閒娛樂漁業，去年廠商停工解約重新招標，8次流標，王縣長沒有積極作為，是不及格的縣長。
縣府表示，一個城市的進步，需要有理性代議士的監督，民進黨團的每位議員也就報告內容透過質詢來關心縣政進度，不管彰化漁港因廠商違約而至解約結算，再重新招標，或是台中捷運綠線因內政部及交通部意見不一，造成地方政府無所是從的卡關，縣府各局處也都已向議員詳盡回答。
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