彰化堆肥廠外排水差留異味 縣府民代今會勘「排臭」拍板定案

彰化縣民倒掉的廚餘去哪裡？各鄉鎮市清潔隊送到田尾鄉第二堆肥廠再利用，立意雖好，但處理過程產生異味，道路沒排水系統，遇雨積水使異味滯留，附近居民受不了，向縣議員劉淑芳陳情，今天會勘後，縣府將增建排水溝沖淡異味。

田尾鄉第二堆肥廠今年7月啟用，回收的廚餘發酵後變成肥料，廉價賣給農民，減少廢棄物又有利農業。附近居民向劉淑芳反映，發酵等過程長達兩個月產生異味，原有道路沒排水系統，遇雨路面積水「留住」異味，放晴時積水蒸發也同時擴散異味。

劉淑芳今天和縣政府參議陳詔慶、縣政顧問莊昇隆、工務處人員，和田尾鄉長林守政、鄉農會總幹事吳政憲，鄉代會主席吳俊樑與副主席傅喬鈺、鄉民代表顏清松，仁里村長李坤極等多名村民會勘，討論後，當場決定動支縣府經費320萬元，增建265公尺側溝加強排水消除異味。

劉淑芳強調，做事比做秀更要緊，她和縣長「女人當家」，錢花在刀口上，都把一塊錢當成10元用，絕不浪費。「田尾種一欉，卡贏靠別人。」仁里村長李坤極說，田尾鄉很多農路待補待修，也很多建設待爭取，他知道鄉公所經費有限，幸好田尾鄉有縣議員能爭取地方建設，解決地方的難題。