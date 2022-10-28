彰化二林鎮民有福了 全國首座多功能衛福大樓今啟用

全國第一個多功能整合式衛福大樓今天在二林鎮啟用，東和、西平、北平、南光、豐田、後厝、東興等周邊7里的阿公、阿婆趕來體驗不老健身房等設施，都誇設施新又好，縣政府又爭4個日照中心，率全國之先觸及一國中學區一日照的百分之百達成率。

縣政府和衛生局今天在二林鎮，舉行二林鎮衛生所新建大樓落成暨慈均日照中心開幕典禮，二林鎮長蔡詩傑以地方首長的觀點指出，二林鎮老年人口占比20.7%，平均5名鎮民就有1人超過65歲，二林鎮邁入超高齡社會，今天啟用的這棟新建大樓確實從小照顧到老，符合地方的最大期待。

縣長王惠美說，這棟大樓整合衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、育兒親子館及日間照顧中心，長者到1樓衛生所看醫師，檢查身體狀況後取得運動處方箋，到不老健身房有教練指導加強肌耐力訓練，二樓公設民營托嬰中心將收托30名0至2歲的嬰幼兒，3樓為育兒親子館預計每年服務1萬2千人名親子，4樓日照中心可服務30名失能或失智長者；二至四樓都有專業單位進駐提供最專業的服務。

彰化縣五合一選舉11月26日投票，今天啟用典禮，二林區的縣議員和候選人全數到齊，住在附近的阿公、阿婆也趕來參與盛會。「真好用，10月1日試用阮就來用看嘜。」76歲吳姓鎮民說，衛生所有這樣免費設施，有空就來運動，實在好用。

四樓日照中心今天教做萬聖節蜘蛛戒指，縣長王惠美、鎮長蔡詩傑和阿公、阿婆一起做，做好不但可當戒指也能當髮飾，王惠美為阿公、阿婆戴上蜘蛛髮飾，在眾人鼓勵下，也為蔡詩傑戴上銀（贏）蜘蛛髮飾，歡笑滿堂。