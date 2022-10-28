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彰化魚市場爌肉飯頂讓 業者：技術轉移希望保障員工
彰化市魚市場爌肉飯業者昨天宣布有意頂讓店面，今天上午店門也掛出頂讓招牌，外傳店家是因為國稅局輔導開發票才萌生退意，但鄭姓老闆回應不要想太多，生涯另有規劃，一天工作16小時太累了，希望有新團隊接手，保障員工工作權。
鄭姓老闆說，因家裡也沒人要接手生意，本來就想休息，沒有其他因素，頂讓條件是傾向招牌和技術分開賣，技術需要含員工工作權，畢竟快過年了。
2017年彰化多家肉圓店陸續公告因被要求開發票，包括北門口肉圓、阿三肉圓都漲價因應，阿璋肉圓雖然也開發票，但第一時間並未停整價格，但隨著物價上漲，價格幾乎都回不去了。
一般認定，店家每月銷售額未達到20萬元免開統一發票，但財政部核定，只要是「營業性質特殊」的營業人，銷售額超過20萬元仍免開立統一發票，營業性質特殊的業者包括供應大眾化消費的豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒。
但民國101年財政部修正發布「特殊營業人使用統一發票作業要點」，業者若以連鎖或加盟方式經營、以電子系統設備管理座位提供取餐單或號碼牌經營、網路銷售、以電子方式開立收據，或依營業狀況、商譽等認定有能力開發票業者都可能被輔導。
有些小店生意好為避免成為「名店」拒絕接受媒體採訪，對於銷售量三緘其口，免得成為國稅局鎖定的對象，不過知情人士指出，現在因載具兌獎多，不少消費者在意開立發票，可能就會檢舉沒開發票店家，另透過網路打卡、Google評價等也能知道店家營業狀況，不過稅務單位工作龐雜，不太可能刻意鎖定特定業者，定期的稅籍清查也能了解店家銷售現況。
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