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綠營質疑感恩說明會經費 南投縣府：政令宣傳無關選舉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨質疑南投縣長林明溱感恩說明會，為國民黨縣長候選人許淑華到場拜票，涉嫌賄選。圖／南投縣議員候選人曾琮愷提供
民進黨質疑南投縣長林明溱感恩說明會，為國民黨縣長候選人許淑華到場拜票，涉嫌賄選。圖／南投縣議員候選人曾琮愷提供

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢，今天再度前往南投地檢署，遞交相關證據檢舉林明溱縣長說謊，感恩說明會經費來源說是自掏腰包，卻是動員各局處經費預算辦理座談會，希望檢調單位儘速介入調查。

曾琮愷說，說明會的經費是由縣府支出，埸地由民政處等單位處理，座談會中發送的禮品，是從縣府不同局處，編列宣導品經費，購買的各項宣導品。

沈夙崢表示，說明會上發放高單價禮品並替特定候選人造勢都是事實，與林明溱自己出錢並無關連，縱使林明溱自掏腰包，也同樣有賄選嫌疑。

曾琮愷說，環保局空汙科安插多筆十萬元上下的宣導品購買費用，空汙科科長林儒傑是林明溱的姪子，難道林明溱、林儒傑將縣政府當成家族事業？透過空汙科經費來採購禮品，並幫許淑華輔選。環保局部分的宣導品採購，是由黃姓約僱人員的妻子經手，黃姓約僱人員的弟弟為國民黨籍現任議員，黃姓約僱人員妻子透過特定幾家廠商的發票，提供宣導品給環保局購買，是不是都變成說明會的禮品？

南投縣政府計畫處表示， 說明會中有政令宣導，並由宣導單位在會後發送宣導品，無關選舉。縣長林明溱另自掏腰包，支付餐費、佈置費，只為了向縣民報告建設成果。縣府政令宣導，贈送宣傳品，平常就在做，縣長卸任感恩說明會參加民眾多，縣府把握機會宣導，增加宣導效果，更何況林明溱縣長不是候選人，對於民進黨候選人檢舉賄選，不予置評。

民進黨縣議員候選人曾琮愷指南投縣長林明溱草屯鎮感恩說明會贈送水晶碗組。圖／曾琮愷提供
民進黨縣議員候選人曾琮愷指南投縣長林明溱草屯鎮感恩說明會贈送水晶碗組。圖／曾琮愷提供
民進黨南投縣議員候選人曾琮愷（左）、沈夙崢到地檢署檢舉南投縣長感恩說明會涉嫌賄選。圖／曾琮愷提供
民進黨南投縣議員候選人曾琮愷（左）、沈夙崢到地檢署檢舉南投縣長感恩說明會涉嫌賄選。圖／曾琮愷提供

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