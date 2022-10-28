綠營質疑感恩說明會經費 南投縣府：政令宣傳無關選舉

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢，今天再度前往南投地檢署，遞交相關證據檢舉林明溱縣長說謊，感恩說明會經費來源說是自掏腰包，卻是動員各局處經費預算辦理座談會，希望檢調單位儘速介入調查。

曾琮愷說，說明會的經費是由縣府支出，埸地由民政處等單位處理，座談會中發送的禮品，是從縣府不同局處，編列宣導品經費，購買的各項宣導品。

沈夙崢表示，說明會上發放高單價禮品並替特定候選人造勢都是事實，與林明溱自己出錢並無關連，縱使林明溱自掏腰包，也同樣有賄選嫌疑。

曾琮愷說，環保局空汙科安插多筆十萬元上下的宣導品購買費用，空汙科科長林儒傑是林明溱的姪子，難道林明溱、林儒傑將縣政府當成家族事業？透過空汙科經費來採購禮品，並幫許淑華輔選。環保局部分的宣導品採購，是由黃姓約僱人員的妻子經手，黃姓約僱人員的弟弟為國民黨籍現任議員，黃姓約僱人員妻子透過特定幾家廠商的發票，提供宣導品給環保局購買，是不是都變成說明會的禮品？