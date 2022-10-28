聽新聞
test
0:00 / 0:00
草屯九九峰氦氣球樂園今開工 林明溱：打造南投新亮點
南投縣九九峰又稱「九九尖山」，由99座尖銳的獨立山峰所組成的，特殊的地質景觀，是草屯鎮的最重要景點，南投縣長林明溱趕在任期結束前，上午主持「九九峰氦氣球樂園」的開工儀式，林明溱指出，樂園由縣府自籌總經費5.3億元興建，營造中潭公路沿路的觀光旅遊軸線，預計於2025年底完工。
縣長林明溱說，打造具指標性與有特色的遊憩景點，豐富地區觀光資源，而「九九峰氦氣球樂園」將為地方挹注觀光新動能，並與毓繡美術館、九九峰動物樂園等景點串連，完善烏溪線觀光，可增加遊客回流意願及逗留天數，並創造地區消費產值，進一步帶動全縣整體產業經濟發展。
南投觀光處表示，九九峰位處南投縣及台中市分界，遠遠望去像是跳躍的火焰而得名，與三義火炎山、六龜十八羅漢山並稱為「台灣三大火炎山地形」，有很好的自然景觀與人文條件，樂園選址臨近九九峰、烏溪的好山好水，於設計規畫上特別闢建一座全國首創「氦氣球體驗中心」，可使遊客直接體驗高空近距離觀賞九九峰地區地形、地物，以及鳥瞰烏溪流域之壯麗景致。
九九峰氦氣球園區以慢、飛、美、野四大主軸為規畫核心，尤其搭乘氦氣球離地絕對高差達300公尺，可以360度視角俯視九九峰群嶺、烏溪河谷與台中盆地等地的特色地景，提供遊客非凡獨特的高空體驗，而各類主題式設施，融合文創元素、生態資源，創造兼具觀光遊憩、環境生態教育與藝文推展等多元功能的園區，預定2025年底完工，增加遊客停留天數，預估每年為地方帶來百萬觀光人次，為草屯鎮帶來近億元的觀光產值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言