草屯九九峰氦氣球樂園今開工 林明溱：打造南投新亮點

南投縣九九峰又稱「九九尖山」，由99座尖銳的獨立山峰所組成的，特殊的地質景觀，是草屯鎮的最重要景點，南投縣長林明溱趕在任期結束前，上午主持「九九峰氦氣球樂園」的開工儀式，林明溱指出，樂園由縣府自籌總經費5.3億元興建，營造中潭公路沿路的觀光旅遊軸線，預計於2025年底完工。

縣長林明溱說，打造具指標性與有特色的遊憩景點，豐富地區觀光資源，而「九九峰氦氣球樂園」將為地方挹注觀光新動能，並與毓繡美術館、九九峰動物樂園等景點串連，完善烏溪線觀光，可增加遊客回流意願及逗留天數，並創造地區消費產值，進一步帶動全縣整體產業經濟發展。

南投觀光處表示，九九峰位處南投縣及台中市分界，遠遠望去像是跳躍的火焰而得名，與三義火炎山、六龜十八羅漢山並稱為「台灣三大火炎山地形」，有很好的自然景觀與人文條件，樂園選址臨近九九峰、烏溪的好山好水，於設計規畫上特別闢建一座全國首創「氦氣球體驗中心」，可使遊客直接體驗高空近距離觀賞九九峰地區地形、地物，以及鳥瞰烏溪流域之壯麗景致。