明華園經典「韓湘子」 重現台中歌劇院

明華園總團經典作品「八仙傳奇系列─韓湘子」2004年首演後回響熱烈，一度封箱多年，今年應台中國家歌劇院「遇見巨人」系列邀請，將再次搬演經典之作，11月5日、6日將於歌劇院演出2場，輕時尚的布景風格，重現不同風味的「新版韓湘子」。

明華園總團執行長陳昭賢表示，明華園總團從1929年成立至今已93年，各時代的歌仔戲前輩，都在迎合市場做改變，日治時代要穿和服、拿武士刀；不能唱台語的時代，要想辦法用國語唱，「舊版的韓湘子很美，但有一點太寫實。」

陳昭賢說，「新版韓湘子」以輕時尚概念走寫意路線，用大量的線條、不飽和顏色呈現空間氛圍，看起來不那麼厚重、符合當代的美，因此布景要輕時尚，舞台要乾淨優雅，「讓年輕人想搬回家裡客廳擺設。」

不過，改變需要連串的溝通。陳昭賢說，這齣戲的製作團隊，從70歲的團長陳勝福到20多歲的設計，每次開會都像批鬥大會，「花長這樣是什麼意思？」、「山怎麼會有紫色的？」

陳強調，創作團隊在不斷彼此挑戰、攻擊中，「最終版呈現的畫面，是世代碰撞擦出的火花，團隊所有人覺得最滿意的狀態。」

陳昭賢說，歌仔戲走輕時尚，唯獨被主角孫翠鳳老師念很久，因為她在台上站2個多小時，以前有石頭片可坐著休息，現在連個石頭片都沒有。陳笑說，「我說真的不行，那會破壞畫面。」