聽新聞
test
0:00 / 0:00

明華園經典「韓湘子」 重現台中歌劇院

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
明華園戲劇總團「八仙傳奇系列—韓湘子」，11月5日、6日將於台中國家歌劇院演出。圖／明華園戲劇總團提供
明華園戲劇總團「八仙傳奇系列—韓湘子」，11月5日、6日將於台中國家歌劇院演出。圖／明華園戲劇總團提供

明華園總團經典作品「八仙傳奇系列─韓湘子」2004年首演後回響熱烈，一度封箱多年，今年應台中國家歌劇院「遇見巨人」系列邀請，將再次搬演經典之作，11月5日、6日將於歌劇院演出2場，輕時尚的布景風格，重現不同風味的「新版韓湘子」。

明華園總團執行長陳昭賢表示，明華園總團從1929年成立至今已93年，各時代的歌仔戲前輩，都在迎合市場做改變，日治時代要穿和服、拿武士刀；不能唱台語的時代，要想辦法用國語唱，「舊版的韓湘子很美，但有一點太寫實。」

陳昭賢說，「新版韓湘子」以輕時尚概念走寫意路線，用大量的線條、不飽和顏色呈現空間氛圍，看起來不那麼厚重、符合當代的美，因此布景要輕時尚，舞台要乾淨優雅，「讓年輕人想搬回家裡客廳擺設。」

不過，改變需要連串的溝通。陳昭賢說，這齣戲的製作團隊，從70歲的團長陳勝福到20多歲的設計，每次開會都像批鬥大會，「花長這樣是什麼意思？」、「山怎麼會有紫色的？」

陳強調，創作團隊在不斷彼此挑戰、攻擊中，「最終版呈現的畫面，是世代碰撞擦出的火花，團隊所有人覺得最滿意的狀態。」

陳昭賢說，歌仔戲走輕時尚，唯獨被主角孫翠鳳老師念很久，因為她在台上站2個多小時，以前有石頭片可坐著休息，現在連個石頭片都沒有。陳笑說，「我說真的不行，那會破壞畫面。」

明華園 歌仔戲

延伸閱讀

兩廳院慶生 廢車道濃縮35年精華

「澎湖女兒」成女視帝！陳亞蘭被爆料昔排斥歌仔戲原因

坦言曾排斥歌仔戲！ 陳亞蘭揭開「小生」戲台生涯起點

金鐘57／陳亞蘭奪視帝淚謝楊麗花！曝下一步計畫仍「史無前例」

相關新聞

明華園經典「韓湘子」 重現台中歌劇院

明華園總團經典作品「八仙傳奇系列─韓湘子」2004年首演後回響熱烈，一度封箱多年，今年應台中國家歌劇院「遇見巨人」系列邀...

台中3條觀光公車今上路 台中市民暢遊最多只收10元

台中3條觀光公車路線今天上路，搭公車就能遊覽山、海、屯29個觀光景點，包括谷關溫泉、高美濕地、秋紅谷等知名景點，另配合「...

台灣光復節學當空中飛人 彰化偏鄉小校教孩子挑戰困難

今天是台灣光復節，彰化縣香田國小今天開辦滑降課程，小朋友先克服心理恐懼，接著同班同學互相幫忙，一起拉繩子幫同學從空中降落...

咖啡蚊香賣日本…為阿嬤種百香果 6農企今獲160萬元

好食好事基金會今年在彰化試辦食農創生計畫，今年輔導入選的6家食農團隊透過網路群募平台募資，藝龍種苗公司募得82萬元，幸福...

綠批彰化大埔截水溝拓路流標6次 縣府反指新竹棒球場流標7次

彰化縣議會民進黨議會黨團今天批評縣長王惠美縣長建設延宕，大埔截水溝兩側道路拓寬工程流標6次，經費不斷增加「從26億到37...

爆管、漏水頻傳 台中大里德芳南路以北老舊水管明年汰換

台中市大里區中新里德芳南路以北一帶的自來水管路老舊，頻生爆管問題，影響行車安全。自來水公司四區管理處長王亮中說，已接獲當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。