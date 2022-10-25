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警政署長黃明昭訪視中市警局 要求落實查賄及維安

中央社／ 台中25日電

九合一大選進入倒數階段，警政署長黃明昭今天訪視台中市警察局時指出，全力做好選舉安全維護工作，防堵賄選情事發生，並嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情。

黃明昭今天率領刑事警察局長李西河、警政署保安組副組長林長春等人訪視台中市警察局，聽取市警局查賄制暴及選舉安全維護工作簡報，並頒發破案獎勵金及選舉工作慰問金。

黃明昭在會中除肯定警察同仁辛勞，也強調警方應嚴守行政中立、謹言慎行，避免出現不當言行，造成負面渲染。

為維護選前治安狀況，讓這次選舉順利進行，黃明昭在會中指示，除必須強化選舉期間參選人的人身及競選活動安全維護外，同時應針對轄內有黑道幫派背景及特定政黨參選人加強掌握，以嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情。

黃明昭表示，也要強化掌控幽靈人口、查緝選舉賭盤、嚴防境外資金及黑道幫派介入選舉，同時針對賄選情資應即查即辦，確保這次選舉能平和順利。

台中市警察局指出，台中市在年底九合一選舉，要選出市長1席、議員65席、和平區區長1席、區民代表11席及里長625席，合計703席，登記且符合參選資格有1267人，其中里長1113人搶625席次，競爭相當激烈。

市警局表示，日前除配合台中地檢署前往各分局實施選舉查察座談、意見交流，強化員警查賄技巧與觀念外，近期市警局長蔡蒼柏也率刑警大隊長等幹部，依序至各分局聽取各單位簡報，指導查察要領及提示工作重點，展現查賄的決心與態度。

九合一選舉 黃明昭 警察

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