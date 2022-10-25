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台中3條觀光公車今上路 台中市民暢遊最多只收10元
台中3條觀光公車路線今天上路，搭公車就能遊覽山、海、屯29個觀光景點，包括谷關溫泉、高美濕地、秋紅谷等知名景點，另配合「雙十公車」優惠，台中市民搭公車10公里免費，超過10公里只收10元，只要花10元就能在台中小旅行。
台中市副市長令狐榮達表示，台中市將現有的3條行經台中主要景點的公車路線，轉型為觀光公車，包括151路「阿罩霧線」、153路「谷關線」及309路「高美線」，各路線公車塗裝也加入路線代表色彩，如「山林綠」為谷關線、「海洋藍」是高美線、「磚瓦橘」為阿罩霧線，讓民眾方便識別。
觀旅局指出，3條觀光公車路線共停靠29個觀光站點，可順遊52處景點，台中市民也享有雙十公車優惠，搭公車10公里免費，路程超過10公里只收10元，因此不論去谷關、高美濕地等景點，台中市民只收10元。
觀旅局長韓育琪表示，為提供旅客各路線周邊旅遊資訊，設計觀光公車旅遊摺頁，民眾可至沿線旅服中心及交通場站索取紙本摺頁，也可在台中觀光旅遊網的「台中觀光公車專區」網頁下載電子版摺頁。此外，也提供沿線52個知名景點的中、英語版E化語音導覽服務，讓旅客透過解說，深度體驗台中魅力。
觀旅局也媒合沿線特色店家、優質旅宿、產業故事館及好禮協會等逾150家廠商，同步推出搭乘享優惠，即日起只要掃描車上「搭乘證明」QR Code，即可享有店家專屬優惠。
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