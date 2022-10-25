台灣光復節學當空中飛人 彰化偏鄉小校教孩子挑戰困難

今天是台灣光復節，彰化縣香田國小今天開辦滑降課程，小朋友先克服心理恐懼，接著同班同學互相幫忙，一起拉繩子幫同學從空中降落地面，安全落地後都說好玩，台灣光復節初體驗滑降課程會加強對這個節日的印象。

香田國小校樹高大茂密，校方請攀樹專家林義成設計發展獨一無二的滑降體驗課程，選在今天讓一年級小朋友嘗試，穿戴好裝備後，體驗空中飛翔樂趣。一年級洪姓學童說，其實很害怕，手一直發抖，他全程緊緊抓住繩子，當完成滑降，發覺其實不可怕。另一名洪姓學童表示，指導老師林義成說裝備很安全，不用緊張害怕，放開手當個空中飛人，所以他大膽張開雙臂，真的覺得自己在空中飛翔。

今天是台灣光復節，70多年前台灣人勇敢面對困難，爭取脫離殖民，重返自由天地。香田國小校長鄭培華說，學校舉辦一年級滑降課，希望這樣的課程讓孩子克服害怕，勇於挑戰自己，相信自己可以完成任務，當師長看到一年級學童都完成挑戰，認為在他們小小心靈種下自信與勇氣的種子，日後會更勇敢面對困難挑戰。