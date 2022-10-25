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南投武界部落產業道路改善完成 居民開心

中央社／ 南投縣25日電

南投縣政府完成仁愛鄉法治村武界部落產業聯絡道路改善工程，居民今天開心直說「不敢相信是真的」；縣府將全長約10.3公里道路恢復至安全路況，有助農業運輸、聯外替代交通。

南投縣政府辦理仁愛鄉武界部落產業聯絡道路改善工程完成，南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華、仁愛鄉代理鄉長張子孝等人今天視察改善成果，林明溱說，改善路段是武界部落聯外重要替代道路，周邊還有武界水庫、引水道等景點，及許多露營區、茶園。

林明溱接受媒體聯訪表示，自民國95年「投71線」卓社隧道通車後，這條舊路因人車變少逐漸被雜草淹沒，甚至有部落居民戲稱變成「山羌、獼猴專用道」，但卻嚴重影響部分茶農運輸安全，當地法治村辦公處與部落居民不斷陳情，希望縣府改善路況安全。

林明溱說，因此，南投縣政府以增進偏鄉地區基礎建設目標，向內政部營建署提出納入提升道路品質計畫，透過立委許淑華及馬文君大力協助，順利獲核定新台幣3500萬元辦理改善工程，其中營建署補助約2900萬元，南投縣政府自籌約600萬元，翻新重鋪路面8244公尺，並增設鋼板護欄1070公尺及增設下邊坡擋土牆。

法治村長葉阿良說，武界部落產業聯絡道路全長約10.3公里，原屬投71線，卓社隧道通車後，這條路因較蜿蜒而變成部落聯絡道，且從此荒蕪失修，原本路寬達9公尺因野草盤據剩不到3公尺寬，更有多處坍方，如今完成整修，可說從不抱希望到美夢成真。

武界部落 林明溱

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