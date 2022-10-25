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台中市3條觀光公車上路 走訪谷關、高美、阿罩霧

中央社／ 台中25日電

台中市政府今天宣布3條觀光公車路線正式上路，包括「153路谷關線」、「309路高美線」、「151路阿罩霧線」等，台中市副市長令狐榮達表示，將提供旅客更友善便利的行旅體驗。

台中市觀光旅遊局今天在市府台灣大道市政大樓1樓府後廣場，舉行台中市觀光公車啟動儀式，3條觀光公車示範路線正式上路後，將帶領旅客走訪山、海、屯各區重要觀光景點，還可串聯台鐵、捷運、幹線公車及iBike等複合公共運具，形成完整觀光交通路網。

令狐榮達在會中致詞表示，繼去年11路「台灣好行─台中時尚城中城線」景點接駁公車運行後，市府再打造151路「阿罩霧線」、153路「谷關線」及309路「高美線」3條觀光公車路線。

令狐榮達指出，透過將現有的公車路線升級轉型為觀光公車，各路線公車塗裝也加入路線代表色彩，如「山林綠」為谷關線、「海洋藍」是高美線、「磚瓦橘」為阿罩霧線，讓民眾好識別不會搭錯。

台中觀旅局長韓育琪說明，台中觀光公車品牌專屬識別以台中的「中」字為軸心，串聯不同角度的中字組合，搭配山、海、屯、都各區的代表色「山林綠」、「海洋藍」、「磚瓦橘」及「都心黃」，象徵位處台灣中部的台中，不斷轉動創新多變，期待透過觀光公車串起城市每個角落的美好。

韓育琪說，這次並結合知名設計師蕭青陽構思的兼具趣味及撞色的「大玩台中FUN TOUR TAICHUNG」圖騰文字，讓車輛具有高辨識度，吸引旅客以更直覺的方式選搭。

公車 台中市

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