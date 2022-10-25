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咖啡蚊香賣日本…為阿嬤種百香果 6農企今獲160萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
為阿嬤種出美味百香果的藝龍種苗場業者張義鑫，獲好食好事基金會頒贈50萬元獎金。記者簡慧珍／攝影
為阿嬤種出美味百香果的藝龍種苗場業者張義鑫，獲好食好事基金會頒贈50萬元獎金。記者簡慧珍／攝影

好食好事基金會今年在彰化試辦食農創生計畫，今年輔導入選的6家食農團隊透過網路群募平台募資，藝龍種苗公司募得82萬元，幸福販賣所贊助人數1307人，分獲募資金額最高獎、贊助人數最多獎，今天各得到基金會50萬元獎金。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，今天在永靖鄉成美文化園區舉行頒獎典禮及發表會，其中「彰化長日咖啡」製作的咖啡渣蚊香經由這次活動，被日本公司企業發現和注意，有3家日本公司洽談簽約事宜，證明台灣農業界創生實力很有國際競爭力。

好食好事食農創生計畫今年遴選6家參與團隊，今天各家主要經營者分享經營的經驗。咖啡蚊香即將賣到日本的彰化長日咖啡業者陳莉珍說，家族種咖啡20年，最近3年開咖啡飲品店，為了處理每日產生的咖啡渣，家族上網找資料發現有很多用途，特別是驅蚊蟲超級有用，八卦山很多小黑蚊，因此她家族有了製作咖啡蚊香的發想。

彰化宮廟多，製香產業發達，陳莉珍找家裡製香的同學協助研發咖啡蚊香，經過一年實驗，添加天然檜木、迷迭香等材料去除燃燒咖啡渣的煤碳味，最近成品問市並參加好食好事食農創生計畫，透過網路群募平台被日本公司企業看見，就要賣到日本。

這次集資金額第一名的藝龍種苗創業人張義鑫表示，以前他在自家三合院前空地種百香果，結果成熟被親友和左鄰右舍摘走，因早期結果量少，他阿嬤要吃時已無果實，他開始研究改良百香果，在阿嬤鼓勵下，他自學的一點一滴累積專業經驗，特別鑽研種苗培育與嫁接技術並成立百香果繁育中心，轉眼已17年。

入選的另外4個團隊依序是永靖鄉四芳社區的精油、荖葉，二林鎮蘭輝酒莊的葡萄酒，社頭鄉半線香草莊園的香莢蘭及員林市幸福販賣所的霜淇淋。連同藝龍種苗、彰化長日咖啡，透過網路群募平台出售旅遊券等商品募集營運資金，成果斐然，好食好事基金會今天發出總獎金160萬元給6家團隊。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，基金會推動地方創生計畫邁入第五年，今年首次在彰化試辦食農創生計畫，與知名網路群募平台「嘖嘖」合作，輔導6家食農團隊進行群眾募資，歷經2個月募資，創造出總計219萬的募資金額，平均募資達成率266%，還吸引逾3萬人次造訪團隊的募資網頁，經過5個月專業課程訓練等課程，6家團隊在生產行銷等方面有明顯的成長與提升，基金會希望彰化地區食農中小企業因此有效成長，進而創造在地就業機會、促成青年返鄉、推動地區永續發展以達促進地方創生的目的。

好食好事食農創生計畫的6家入選團隊今到成美文化園區分享經驗，接受好食好事基金會頒贈獎金。記者簡慧珍／攝影
好食好事食農創生計畫的6家入選團隊今到成美文化園區分享經驗，接受好食好事基金會頒贈獎金。記者簡慧珍／攝影

咖啡 食農 彰化

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