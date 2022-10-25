綠批彰化大埔截水溝拓路流標6次 縣府反指新竹棒球場流標7次

彰化縣議會民進黨議會黨團今天批評縣長王惠美縣長建設延宕，大埔截水溝兩側道路拓寬工程流標6次，經費不斷增加「從26億到37億」才決標，打臉自詡的「省長」形象。不過，縣府工務處回應表示，中央及各地方的工程同因物價波動、缺工缺料及廠商標案能量飽和等大環境因素影響而流標，新竹市立棒球場更從一開始3.5億元，流標7標，決標調漲3倍超過11億元。

民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民、李成濟、莊陞漢，與議員候選人許雅琳、楊子賢，今天在彰化縣長候選人黃秀芳競選總部舉行記者會，指大埔截水溝兩側工程流標6次，經費暴增11億元才決標，缺乏執政能力、行政效率，根本就是在耽誤彰化縣的發展，還選在選舉前急就章決標動工，製造做事的假象。

縣府工務處表示，大埔截水溝兩側道路拓寬工程由中央補助約23.45億元，縣府自籌約14.05億元，招標過程公開、透明。相較於新竹市立棒球場，建造費從一開始的3.5億元，流標7次，最後總經費調漲3倍超過11億元，另新竹大車站計畫總經費為65億元，更暴增39億變成104億，流標8次，彰化縣政府的辦理過程更為嚴謹。

縣府表示，近期中央及地方各級政府所辦理10億元以上公共工程流標次數，也同樣有較高情形，大埔截水溝兩側道路拓寬工程流標並非特例，更非行政效率不彰導致，實為物價波動、缺工缺料及廠商標案能量飽和等大環境因素影響所造成。