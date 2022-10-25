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爆管、漏水頻傳 台中大里德芳南路以北老舊水管明年汰換
台中市大里區中新里德芳南路以北一帶的自來水管路老舊，頻生爆管問題，影響行車安全。自來水公司四區管理處長王亮中說，已接獲當地民眾反映，將以3118 萬元把老舊塑膠管汰換為更耐用的鑄鐵管，預計明年初規畫設計，年中進場施工，明年年底前完工。
王亮中謝謝立委何欣純和當地中新里長廖榮木反映，讓水公司能掌握水管老舊情形，並經破管頻率評估，規畫老舊水管汰換。
廖榮木說，現岱路與新生路社區周邊區域的中興路二段240巷、德芳南路152巷、現岱路105巷、127巷、現岱路122巷等自來水管線經常爆管、漏水，嚴重影響當地社區居民用水衛生與供水穩定性問題，且維修時也會妨礙交通，影響道路安全，並造成民怨四起。
立委何欣純說，爭取新生路與現岱路主幹管汰換管線時，就要求自來水公司全面盤點30年以上老舊管線區域，逐年編列預算、逐區逐步進行自來水管線規劃與全面汰管工程。
目前爭取規畫德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶，以徹底解決此區域水壓不穩定問題與提升用水品質。
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