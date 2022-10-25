快訊

我要去哪？拜登在白宮花園內「迷路」 又被拍到一臉困惑耍迷糊

好市多聯名卡到期日曝光！國泰世華銀：250萬舊卡友可換CUBE

112申請入學台大工科不參採國文 商管科系仍要看數A

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆管、漏水頻傳 台中大里德芳南路以北老舊水管明年汰換

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管將全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶。圖／廖榮木提供
台中市德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管將全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶。圖／廖榮木提供

台中市大里區中新里德芳南路以北一帶的自來水管路老舊，頻生爆管問題，影響行車安全。自來水公司四區管理處長王亮中說，已接獲當地民眾反映，將以3118 萬元把老舊塑膠管汰換為更耐用的鑄鐵管，預計明年初規畫設計，年中進場施工，明年年底前完工。

王亮中謝謝立委何欣純和當地中新里長廖榮木反映，讓水公司能掌握水管老舊情形，並經破管頻率評估，規畫老舊水管汰換。

廖榮木說，現岱路與新生路社區周邊區域的中興路二段240巷、德芳南路152巷、現岱路105巷、127巷、現岱路122巷等自來水管線經常爆管、漏水，嚴重影響當地社區居民用水衛生與供水穩定性問題，且維修時也會妨礙交通，影響道路安全，並造成民怨四起。

立委何欣純說，爭取新生路與現岱路主幹管汰換管線時，就要求自來水公司全面盤點30年以上老舊管線區域，逐年編列預算、逐區逐步進行自來水管線規劃與全面汰管工程。

目前爭取規畫德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶，以徹底解決此區域水壓不穩定問題與提升用水品質。

立委何欣純說，德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶。圖／廖榮木提供
立委何欣純說，德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶。圖／廖榮木提供
台中市德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管將全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶。圖／廖榮木提供
台中市德芳南路、中興路二段、新生路與現岱路等區域內的水管將全面汰換，總長約2.6公里，受益總戶數上千戶。圖／廖榮木提供

何欣純 漏水 台中市

延伸閱讀

台中西屯3里自來水管線老舊 民代爭千萬換管計明年施工

桃園活動中心漏水如瀑布 藍爆「又是倒閉營造廠得標」

「專騙外行不懂」交屋後才發現漏水怎麼辦？熱心房仲一招解答

基隆復興路259巷800公尺自來水管 1個月漏水5次居民氣

相關新聞

綠批彰化大埔截水溝拓路流標6次 縣府反指新竹棒球場流標7次

彰化縣議會民進黨議會黨團今天批評縣長王惠美縣長建設延宕，大埔截水溝兩側道路拓寬工程流標6次，經費不斷增加「從26億到37...

消滅外來種！南投鯉魚潭首度辦釣魚賽 號召高手競竿

南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，但近年受外來種入侵影響，威脅本土魚種生存環境，鯉魚潭風景區為此首次開放潭區，將於下月22...

咖啡蚊香賣日本…為阿嬤種百香果 6農企今獲160萬元

好食好事基金會今年在彰化試辦食農創生計畫，今年輔導入選的6家食農團隊透過網路群募平台募資，藝龍種苗公司募得82萬元，幸福...

爆管、漏水頻傳 台中大里德芳南路以北老舊水管明年汰換

台中市大里區中新里德芳南路以北一帶的自來水管路老舊，頻生爆管問題，影響行車安全。自來水公司四區管理處長王亮中說，已接獲當...

國中校地爭議數十年 王惠美今謝彰化埔鹽士紳籌款解決

彰化縣埔鹽國中科學館今天竣工，縣長王惠美前往主持典禮時有感而發，表示曾當過兩年國中老師，特別能感受學校教育軟硬體建設對師...

楊瓊瓔、陳本添爭取台中后綜高中老舊校舍改建 經費1億6478萬

台中市立后綜高級中學益智樓和懷農館，兩棟校舍屋齡分別超過52年、58年，老舊且多處龜裂，立委楊瓊瓔和中市議員陳本添今邀集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。