國中校地爭議數十年 王惠美今謝彰化埔鹽士紳籌款解決

彰化縣埔鹽國中科學館今天竣工，縣長王惠美前往主持典禮時有感而發，表示曾當過兩年國中老師，特別能感受學校教育軟硬體建設對師生的重要性，爭取經費充實之外，縣政府也感謝埔鹽鄉地方士紳集資240萬元處理埔鹽國中爭議校地，共同成就教育的美好。

埔鹽國中舊科學館建於1971年，經耐震評估有安全疑慮，去年10月15日動土，今天舉行竣工典禮。王惠美、教育處長王智弘、埔鹽國中校長石興銓、家長會長陳政利、家長會榮譽會長許建興、陳萬福、施忠杉、埔鹽國中退休校長紀寶活、退休協會理事長柯國基和縣政顧問王志民、青溪婦聯會執行長張美霞等人出席，場面盛大。

年底縣長選舉選戰激烈，地方傳言已經追查王惠美擔任國中老師時候有無涉及過度管教等不法言行，查半天毫無所獲。今天王惠美看到埔鹽鄉大有社區長輩拄著拐杖表演民謠小戲、好修國小學童表演跳鼓，頗為感觸的說，藉由社區表演傳承技藝，小朋友從中學到傳統文化良善一面，也是教育的一環。

任職兩年教師期間，她看到教育現場的需求，及至當上縣長，對教育事務也一直格外關注，因此針對校舍建築安全及充實學校教學設備，縣政府近年挹注60億1750萬元，希望老師和學生都有有更好的環境教學和學習。

對於鹽國中參加科學館「幻新樓」新建工程，王惠美表示，縣府向中央爭取經費2433萬6000元，以埔鹽自然風光與人文型態為基底，易地新建兩層樓科學館，規畫理化教室、生物教室與圖書館等5間教室，期待竣工後「幻新樓」科學館能如其名一樣提供學子更多變、更創新的學習環境。