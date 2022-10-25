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消滅外來種！南投鯉魚潭首度辦釣魚賽 號召高手競竿

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影

南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，但近年受外來種入侵影響，威脅本土魚種生存環境，鯉魚潭風景區為此首次開放潭區，將於下月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿，冠軍獎金5000元及免費住宿券

鯉魚潭風景區指出，過去因民眾的不當放生及棄養，導致日月潭近年飽受魚虎、紅魔鬼等外來種危害，鯉魚潭也面臨相同問題，2年前由特生中心協助調查水中生態，發現潭區內同樣充斥大量外來魚種，已嚴重壓縮本土魚種的生存空間。

特生中心淡水域生態系研究室團隊調查，鯉魚潭雖有發現本土「奇力魚」，但數量極少，反倒是琵琶鼠魚、紅魔鬼、珍珠石斑長的相當碩大，還有長逾40公分的魚虎，建議降低外來種數量，並加強原生魚種復育，但要消滅外來種著實不易。

鯉魚潭風景區表示，近2年雖派員透過人力撈捕、施放本土種魚苗等方式，盼改善潭區水中生態，但僅靠管理人員巡視捕撈，效果有限，今年因此與天水蓮飯店合作，將於11月22日開放限定潭區舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」釣魚比賽。

天水蓮飯店表示，「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」釣魚賽，不分年齡、性別均可報名參加，但須自備釣竿及餌料，限釣紅魔鬼、草魚、魚虎、土虱、吳郭魚等外來種，在限定時間內釣起的魚加總秤重，第一名可獲冠軍獎金5000元及免費住宿券。

鯉魚潭風景區表示，「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」釣魚賽詳細資訊可上「埔里鯉魚潭」臉書專頁或https://www.beclass.com/rid=2748c016335369bbeb11查詢，為加強移除外來種，未來將研擬開放固定釣魚區，並規畫定期定點的移除外來種活動。

南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影
南投埔里鯉魚潭風景區將於11月22日舉辦「江湖釣客‧決戰鯉魚潭」外來種釣魚賽，號召釣魚高手競竿。記者賴香珊／攝影

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