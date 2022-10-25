楊瓊瓔、陳本添爭取台中后綜高中老舊校舍改建 經費1億6478萬

台中市立后綜高級中學益智樓和懷農館，兩棟校舍屋齡分別超過52年、58年，老舊且多處龜裂，立委楊瓊瓔和中市議員陳本添今邀集相關單位會勘，教育部已核定老舊教室拆除重建計畫總經費1億6478萬元，將新建24間教室量體，3年後完工。

楊瓊瓔與陳本添今天邀台中市政府教育局人員到后綜高級中學現場會勘，教育局副局長葉俊傑表示，后綜高中益智樓及懷農館拆除重建工程經費龐大，基於重視學校師生安全，經市府與楊瓊瓔立委及陳本添議員極力向教育部爭取編列經費，已順利納入112到114年度一般性補助款「改善國民中小學校園環境」核定老舊教室拆除重建計畫，總經費1億6478萬元，將新建24間教室量體。

后綜高中王裕德校長說，學校益智樓及懷農館耐震能力不足，至今都已使用超過50多年，已屆滿使用年限，建物結構安全家長關心，對學校在設備維護與管理上是一大挑戰，牆面多處出現龜裂和鋼筋外露，每逢下雨，教室外下雨，教室內也下雨，需要儘速改建，讓學生安心上課；家長會長林志傳強調，后綜高中益智樓及懷農館教室老舊，已成危險建築，每天學生在危樓進出，家長均提心吊膽，希能早日改建，讓學生就學環境更安全。

陳本添議員肯定盧秀燕市長及教育局對后綜高中的用心，老舊校舍改建工程將提升建物耐震能力，讓學校師生就學環境更安全，他感謝楊瓊瓔立委對提昇后綜高中教育環境的全力支持，對地方教育的用心付出，大力奔走，為后綜高中老舊校舍爭取拆除改建經費1億6478萬元。

副局長葉俊傑說，學校現有校舍益智樓及懷農館有的是老背少且樓層樑柱錯位，耐震性欠佳，或是樓頂用鐵皮屋頂易漏水，確實老舊危險，學校的校舍和環境空間的整體配置都需要好好規畫調整，相關改建經費計畫總經費1億6478萬元。