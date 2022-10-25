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影／台中和平代表會 11位候選人宣誓：乾淨選風不賄選

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區長吳萬福今早率領和平區民代表會第三選區（梨山里、平等里）候選人共11人，在梨山賓館前舉辦宣誓「不買票、不賄選」。圖／和平區代表羅進玉提供
台中市和平區長吳萬福今早率領和平區民代表會第三選區（梨山里、平等里）候選人共11人，在梨山賓館前舉辦宣誓「不買票、不賄選」。圖／和平區代表羅進玉提供

為杜絕賄選風氣，台中市和平區長吳萬福今早率領和平區民代表會第三選區（梨山里、平等里）候選人共11人，在梨山賓館前舉辦宣誓「不買票、不賄選」。吳萬福表示，這是當地候選人自發性舉辦的反賄選活動，梨山是和平最偏遠的地區，希望扮演領頭羊，是很好的示範，藉此端正選風。

今天出席宣誓的有競選連任的和平區長吳萬福、和平區民代表會第三選區（梨山里、平等里）尋求連任的區代表羅進玉、林永富、林居財及參選代表的平等里長詹森；平等里長候選人林春娟、梁韶陽、黃水木；梨山里長候選人賴盛功（現任里長）、高朱強森、張守宏，共11人。

11人站在梨山賓館前，共同宣誓「天地為鑑，承諾謹遵法令，乾淨選風，不買票、不賣票、不賄選，如違誓言，願受最嚴厲的法令制裁」。

發起這項反賄選活動的和平區代表羅進玉表示，梨山因地處偏遠，賄選查緝不易，每到選舉，許多居民也期待「小確幸」，每屆都有候選人因買票遭法辦，為地方遺憾。

羅進玉說，上次選舉也有舉辦反賄選宣誓，但並未全員參與連署，這屆有梨山及平等里全部候選人參與連署反賄選，「這是一個里程碑，希望梨山愈來愈好」。

羅進玉強調，大家都是梨山地區的候選人，為了大梨山的發展，既合作又競爭，但當選是一時的，人格是一輩子。原本宣誓要斬雞頭，但基於保護動物，改為簡單隆重的宣誓儀式，以天地為鑑，絕對不要買票。

台中市和平區長吳萬福今早率領和平區民代表會第三選區（梨山里、平等里）候選人共11人，在梨山賓館前舉辦宣誓「不買票、不賄選」。圖／和平區代表羅進玉提供
台中市和平區長吳萬福今早率領和平區民代表會第三選區（梨山里、平等里）候選人共11人，在梨山賓館前舉辦宣誓「不買票、不賄選」。圖／和平區代表羅進玉提供

賄選 2022大選 台中市選舉

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