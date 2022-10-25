快訊

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投國姓搶成功系列活動復辦 經典「推戰船」周五登場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供

南投國姓搶成功系列活動將於28日登場，重頭戲「推戰船競賽」，今年除了學生、社會、公所組，新增鄉內組，還有「酬神戲」平安收冬祈福祭祀大典、客家流行歌曲比賽、客家成功晚會等，晚會上將摸出最大獎70吋電視，活動精彩可期。

國姓鄉公所指出，搶成功系列活動是因921地震後，為振奮人心且重建地方產業，由政府和民間社團串連寺廟，結合客家11月平安收冬戲所辦的聯合祈福祭典，至今舉辦逾20年，成為國內指標性客庄慶典，但去年因疫停辦，今年復辦。

國姓鄉長丘埔生說，今年的「客庄文化力－國姓搶成功」系列活動自28日至30日一連3天展開，象徵團結致勝的重頭戲「推戰船競賽」，除了國中組、國小組、社會組、公所組，再新增鄉內組，而社會組報名達28隊，該組冠軍獎金4萬元。

其中，29日上午有由宮廟陣頭及學校團體等踩街嘉年華，結合「酬神戲」的平安收冬祈福祭祀大典；下午展開女子組推船預、複賽及公所組推戰船友誼賽；晚間為「客家成功晚會」，有各式表演及多項摸彩品，最大獎項為PHILIPS 70吋電視。

而30日將有最刺激的社會男子組的推戰船，由參賽者團結致勝搶成功角逐冠軍，且整天進行「來尞客庄」客家流行歌曲比賽，現場還有Q版成功爺公仔彩繪，適合親子邊發揮創意彩繪，邊欣賞歌唱比賽。

丘埔生說，「國姓搶成功」除了告慰地震罹難先民，提醒後人勿忘前人憑著堅忍的毅力重建家園，並滿足鄉民年終慶豐收的喜悅，是客家族群凝聚認同感的活動，更是顯現國姓客庄的好客與族群和諧，因此歡迎民眾參加體驗客庄熱情。

南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供
南投「國姓搶成功」國內指標性客庄慶典，去年因疫停辦，今年復辦，將於28日至30日登場。圖／國姓鄉公所提供

地震 鄉長 南投

延伸閱讀

桃園客家歷史與人文之旅！1次走遍楊梅保甲古道、牛路崎古道、福人登山步道

苗栗新地標 客家圓樓轉型「台灣客家八音戲曲推廣中心」開幕

客家嘉年華三腳督同台 陳時中盼未來擴大辦理

客家義民挑擔奉飯同台 蔣萬安黃珊珊陳時中同台零互動

相關新聞

日月潭不能變牛奶湖！南投縣祭鐵腕 限縮汙水標準從嚴罰

日月潭屢遭排放廢汙水，南投縣政府今通過新訂「南投縣廢汙水排入日月潭水庫加嚴放流水標準」，將陰離子介面活性劑及油脂兩項排放...

南投國姓搶成功系列活動復辦 經典「推戰船」周五登場

南投國姓搶成功系列活動將於28日登場，重頭戲「推戰船競賽」，今年除了學生、社會、公所組，新增鄉內組，還有「酬神戲」平安收...

連南投都要捷運！王惠美喊「彰化為何不做？」 黃秀芳認為健全公車更迫切

彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，彰化縣長王惠美說，為何一直堅持要做彰南捷運，因為唯有健全交通...

在地職人／深夜的手工製琴師3年磨一琴 傳承三代的手工吉他魂

手工吉他達人石振聲打造一把專業級吉他，常常需要花上數年的時間，不僅要找出父執輩收藏的雲杉「老料」板材，甚至透過日積月累的陰乾、烘乾、打磨、上漆，全部工藝缺一不可，才能調製出一把最符合顧客質地、手感、音色亮度的樂器。...

保護日月潭水域 南投加嚴污水放流標準

保護日月潭水域，南投縣政府今天通過日月潭水庫陰離子介面活性劑、油脂這2項放流水加嚴標準，從每公升10毫克降至8毫克，送中...

彰化擺脫水汙黑歷史 農委會解除所有高汙染潛勢圳路

彰化縣過去因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，縣府2013年起調查整治，列管面積達330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。