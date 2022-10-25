南投國姓搶成功系列活動復辦 經典「推戰船」周五登場

南投國姓搶成功系列活動將於28日登場，重頭戲「推戰船競賽」，今年除了學生、社會、公所組，新增鄉內組，還有「酬神戲」平安收冬祈福祭祀大典、客家流行歌曲比賽、客家成功晚會等，晚會上將摸出最大獎70吋電視，活動精彩可期。

國姓鄉公所指出，搶成功系列活動是因921地震後，為振奮人心且重建地方產業，由政府和民間社團串連寺廟，結合客家11月平安收冬戲所辦的聯合祈福祭典，至今舉辦逾20年，成為國內指標性客庄慶典，但去年因疫停辦，今年復辦。

國姓鄉長丘埔生說，今年的「客庄文化力－國姓搶成功」系列活動自28日至30日一連3天展開，象徵團結致勝的重頭戲「推戰船競賽」，除了國中組、國小組、社會組、公所組，再新增鄉內組，而社會組報名達28隊，該組冠軍獎金4萬元。

其中，29日上午有由宮廟陣頭及學校團體等踩街嘉年華，結合「酬神戲」的平安收冬祈福祭祀大典；下午展開女子組推船預、複賽及公所組推戰船友誼賽；晚間為「客家成功晚會」，有各式表演及多項摸彩品，最大獎項為PHILIPS 70吋電視。

而30日將有最刺激的社會男子組的推戰船，由參賽者團結致勝搶成功角逐冠軍，且整天進行「來尞客庄」客家流行歌曲比賽，現場還有Q版成功爺公仔彩繪，適合親子邊發揮創意彩繪，邊欣賞歌唱比賽。