麵店遭爆衛生差員工超時 中市府：已派員稽查

台中市一家連鎖烏龍麵店遭爆料廚房衛生不佳，時常有老鼠、蟑螂，且員工超時工作違反勞基法。台中市政府今天表示，獲報後食安處與勞工局皆已派員稽查，若違法將依法開罰。

有任職的店員向媒體爆料，位於台中市的一家連鎖烏龍麵店，廚房環境不佳，時常有老鼠、蟑螂，且有員工爆料時常要超時工作，今年1月至2月間26天內只休假4天，明顯違反勞動基準法。

台中市政府今天透過文字稿表示，台中市食品藥物安全處獲報後，已立即派員稽查遭爆料的烏龍麵店，如查有不符規定情事，將依違反食品安全衛生管理法第8條規定令業者限期改善，如屆期未改善，將依規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

食安處稽查人員將一併加強輔導業者，應落實遵守食品安全衛生管理法相關規定，維護民眾及業者雙方權益與健康安全。

另外針對員工爆料超時工作，台中市勞工局指出，依勞基法規定，勞工每7天中應有2天休息，其中1天為例假，1天為休息日，雇主除依規定調整外，不得使勞工連續工作逾6天。

雇主若違法使勞工連續出勤，依法可處2萬元至100萬元罰鍰，事業單位如有違法情事，勞工可檢具事證向勞工局提出申訴，勞工局將儘速派員檢查，如查有違法將依法處分。