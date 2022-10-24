法院駁回中選會抗告 彰縣議員洪本成保住候選人資格

彰化縣議員洪本成登記參選年底地方公職人員選舉，挑戰連任，中央選舉委員會以他曾犯貪汙罪判免刑確定，屬有罪判決，認定他不得登記為候選人。洪向法院聲請假處分，台北高等行政法院裁准在行政程序終結前，可以候選人身分繼續參選，中選會應暫列他為今年彰化縣第5選舉區候選人名單；最高行政法院今駁回中選會抗告確定。

洪本成2003年因犯貪汙罪經法院判免刑確定，但他2006年開始參與公職人員選舉，且為現任彰化縣議員；洪欲連任彰化縣第5選區縣議員，中選會10月14日公告不得登記為候選人，也不得參與候選人姓名號次抽籤等活動；洪本成聲請定暫時狀態假處分。

北高行指出，中選會認定洪本成不得登記為縣議員候選人，對洪的參政權是重大損害，也無法以金錢補償，且洪不能參與10月21日的候選人號碼抽籤、編列選舉名冊公告等活動，屬「刻不容緩，有急迫性」。北高行認為依公職人員選舉罷免法規定來看，確實限定「犯貪汙罪，且經判刑確定」為要件，不是以「犯貪汙罪」為要件而已，洪雖犯貪汙罪，但法院判決免刑，而沒有受「刑之宣告」，難認符合「經判刑確定」的條件。

北高行指出，洪本成在法院判決確定後，多次參與公職人員選舉，擔任公職長達10餘年，洪主張中選會此次資格審查與前例不符，有所依據。若依中選會所言，選罷法以人民犯貪汙罪，經判刑確定為由，即剝奪終生參政權，是否過當或有違比例原則，也有討論空間。

最高行政法院認為11月26日就要投票，洪本成歷任溪湖鎮民代表、副主席、主席及彰化縣議會議員，至今已10餘年，顯見經營基層多年，今年依往例向中選會登記參選尋求連任卻被認定不得登記為候選人，若無法列名，損害沒法回復，就算日後判決結果認定他具有候選資格，也沒有實益。

最高行指出，若未來洪敗訴，仍可依選罷法相關規定撤銷他的候選人登記或提起當選無效訴訟，原裁定准許洪的聲請合法，因此駁回中選會抗告。