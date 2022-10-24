連南投都要捷運！王惠美喊「彰化為何不做？」 黃秀芳認為健全公車更迫切

彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，彰化縣長王惠美說，為何一直堅持要做彰南捷運，因為唯有健全交通，產業才能發展，連南投都要做捷運了，彰化為何不做?

縣府彰南輕軌捷運規劃草案出爐從10月24日起在埔心鄉、溪湖鎮、員林市、二林鎮等4鄉鎮舉辦4場說明會，今天下午在溪湖鎮公所舉辦第二場，溪湖鎮長黃瑞珠與在地代表、里長、民眾等與會關心，黃瑞珠說，對於彰南捷運將讓地方交通更便利，她樂觀其成。

王惠美說，為何一直要做彰南捷運，因為連南投不到五十萬人口的地方都要爭取捷運，還有台南捷運人口密度一平方公里才800多人，高雄900多人，而彰化是1142人，台南和高雄都可以有捷運，為何彰化不能有捷運。

「交通問題解決，才能有利於產業發展」，王惠美說，二林中科和二林精密園區未來會有4到5 萬勞工，園區內光一個矽品就有約7千名員工，唯有健全交通才能讓人才流通更順暢。而縣府也會加速運作19號公車，及員林到二林先利用電動巴士運輸，讓大家習慣公共交通運輸後，未來就會習慣搭捷運，也能提升捷運運輸量。

彰化縣府工務處長林漢斌說，彰南捷運輕軌路線草案跨越員林、埔心、溪湖、二林等四個鄉鎮，全線長度27.86公里，設置24座平面車站，起點在台鐵員林站旁，東西向的捷運路線並可串連南彰化各重要據點，包括交通樞紐的台鐵員林站、溪湖轉運站及二林轉運站，並行經員林高中、二林工商及多所國中小學、員基、員榮、部立彰化醫院等，及中科二林園區、二林精密機械產業園區成為南彰化最重要的交通運輸廊帶。

不過針對縣府在選前一個月開說明會，民進黨縣長參選人黃秀說今天也質疑說，王縣長四年任期都快過了，最近才提出南彰捷運說明會，若真的有心是一上任就應辦說明會，而不是任期剩一個月才辦，會讓大家覺得是在「騙票」。

黃秀芳說，南彰的公車和大眾運輸應更優化，尤其是在南彰等公車時間太長了，有的鄉鎮一天只有二班公車，或一小時才有一班公車，民眾等公車的時間這麼久，當然就不喜歡搭大眾運輸，若她當選，會優化所有大眾運輸，讓民眾等公車時間縮短，才會願意來搭公車等大眾運輸，進而再來研究南彰化的捷運。

員林區縣議員參選人吳為杰也在臉書發文說，縣府近日辦的4場捷運開發說明會，時間都選在鄉親的上班日，是真誠希望民眾參加？還是要民眾請假才能參加？執政4年，毫無動靜，在選前才又倉促提出。