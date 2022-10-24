快訊

接種高端疫苗者赴日 高端宣布：年底前免費提供PCR檢測服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連南投都要捷運！王惠美喊「彰化為何不做？」 黃秀芳認為健全公車更迫切

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，彰化縣長王惠美說，為何一直堅持要做彰南捷運。圖／溪湖鎮公所提供
彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，彰化縣長王惠美說，為何一直堅持要做彰南捷運。圖／溪湖鎮公所提供

彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，彰化縣長王惠美說，為何一直堅持要做彰南捷運，因為唯有健全交通，產業才能發展，連南投都要做捷運了，彰化為何不做?

縣府彰南輕軌捷運規劃草案出爐從10月24日起在埔心鄉、溪湖鎮、員林市、二林鎮等4鄉鎮舉辦4場說明會，今天下午在溪湖鎮公所舉辦第二場，溪湖鎮長黃瑞珠與在地代表、里長、民眾等與會關心，黃瑞珠說，對於彰南捷運將讓地方交通更便利，她樂觀其成。

王惠美說，為何一直要做彰南捷運，因為連南投不到五十萬人口的地方都要爭取捷運，還有台南捷運人口密度一平方公里才800多人，高雄900多人，而彰化是1142人，台南和高雄都可以有捷運，為何彰化不能有捷運。

「交通問題解決，才能有利於產業發展」，王惠美說，二林中科和二林精密園區未來會有4到5 萬勞工，園區內光一個矽品就有約7千名員工，唯有健全交通才能讓人才流通更順暢。而縣府也會加速運作19號公車，及員林到二林先利用電動巴士運輸，讓大家習慣公共交通運輸後，未來就會習慣搭捷運，也能提升捷運運輸量。

彰化縣府工務處長林漢斌說，彰南捷運輕軌路線草案跨越員林、埔心、溪湖、二林等四個鄉鎮，全線長度27.86公里，設置24座平面車站，起點在台鐵員林站旁，東西向的捷運路線並可串連南彰化各重要據點，包括交通樞紐的台鐵員林站、溪湖轉運站及二林轉運站，並行經員林高中、二林工商及多所國中小學、員基、員榮、部立彰化醫院等，及中科二林園區、二林精密機械產業園區成為南彰化最重要的交通運輸廊帶。

不過針對縣府在選前一個月開說明會，民進黨縣長參選人黃秀說今天也質疑說，王縣長四年任期都快過了，最近才提出南彰捷運說明會，若真的有心是一上任就應辦說明會，而不是任期剩一個月才辦，會讓大家覺得是在「騙票」。

黃秀芳說，南彰的公車和大眾運輸應更優化，尤其是在南彰等公車時間太長了，有的鄉鎮一天只有二班公車，或一小時才有一班公車，民眾等公車的時間這麼久，當然就不喜歡搭大眾運輸，若她當選，會優化所有大眾運輸，讓民眾等公車時間縮短，才會願意來搭公車等大眾運輸，進而再來研究南彰化的捷運。

員林區縣議員參選人吳為杰也在臉書發文說，縣府近日辦的4場捷運開發說明會，時間都選在鄉親的上班日，是真誠希望民眾參加？還是要民眾請假才能參加？執政4年，毫無動靜，在選前才又倉促提出。

林漢斌說，王惠美縣長一上任就著手推動南彰捷運，縣府2019年就發包規劃案，依據中央規定，需先委託顧問公司進行人口發展、人口移動、產業、公共運輸等全面性評估規劃後提出草案，再辦完說明會，提縣議會同意後，才能提中央審核，而平時一般會議都是在非假日舉辦，說明會相關內容都會公告在縣府網站，不能現場參加的民眾，也可以上網提出意見。

彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，聽取地方意見。圖／溪湖鎮公所提供
彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，聽取地方意見。圖／溪湖鎮公所提供

2022大選 彰化縣選舉 王惠美 黃秀芳 公共運輸 捷運 公車

相關新聞

連南投都要捷運！王惠美喊「彰化為何不做？」 黃秀芳認為健全公車更迫切

彰化縣政府今天下午在溪湖鎮公所舉辦彰南輕軌捷運第二場說明會，彰化縣長王惠美說，為何一直堅持要做彰南捷運，因為唯有健全交通...

最高行駁回中選會抗告 彰縣議員洪本成保住候選人資格

彰化縣議員洪本成登記參選年底地方公職人員選舉，挑戰連任，中央選舉委員會以他曾犯貪汙罪判免刑確定，屬有罪判決，認定他不得登...

在地職人／深夜的手工製琴師3年磨一琴 傳承三代的手工吉他魂

手工吉他達人石振聲打造一把專業級吉他，常常需要花上數年的時間，不僅要找出父執輩收藏的雲杉「老料」板材，甚至透過日積月累的陰乾、烘乾、打磨、上漆，全部工藝缺一不可，才能調製出一把最符合顧客質地、手感、音色亮度的樂器。...

日月潭不能變牛奶湖！南投縣祭鐵腕 限縮汙水標準從嚴罰

日月潭屢遭排放廢汙水，南投縣政府今通過新訂「南投縣廢汙水排入日月潭水庫加嚴放流水標準」，將陰離子介面活性劑及油脂兩項排放...

保護日月潭水域 南投加嚴污水放流標準

保護日月潭水域，南投縣政府今天通過日月潭水庫陰離子介面活性劑、油脂這2項放流水加嚴標準，從每公升10毫克降至8毫克，送中...

彰化擺脫水汙黑歷史 農委會解除所有高汙染潛勢圳路

彰化縣過去因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，縣府2013年起調查整治，列管面積達330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。