日月潭不能變牛奶湖！南投縣祭鐵腕 限縮汙水標準從嚴罰

日月潭屢遭排放廢汙水，南投縣政府今通過新訂「南投縣廢汙水排入日月潭水庫加嚴放流水標準」，將陰離子介面活性劑及油脂兩項排放最大限值，從中央訂定的每公升10毫克，降到每公升8毫克，從嚴取締開罰，盼遏止類似狀況再發生。

環保局指出，日月潭是國內外知名景點，還曾獲選「全球10大最美自行車道」，而其環境優美，且水色清澈、透視度高，卻因周遭飯店排放未妥善處理的廢汙水，導致潭面泛油汙且惡臭，引發民怨，也被外界戲稱成了「牛奶湖」。

環保局長李易書說，針對日月潭「牛奶湖」狀況，環保局都是當下就派員稽查，並從嚴開罰違規排放業者，同時也徹查發現造成污染的排放物，發現飯店餐廳流出的油脂及陰離子介面活性劑為主，因此決定加強從嚴取締開罰，遏止不法業者。

而過去在取締上是依循中央的「水汙染防治法」，但為規範並督促管制對象妥善設置廢（汙）水油脂處理設施及維持正常運作效能，提升放流水水質，保護日月潭水域環境，決定「加嚴」油脂及陰離子介面活性劑兩項放流水水質標準。

環保局為此訂定「南投縣廢水排入日月潭水庫加嚴放流水標準」，將陰離子介面活性劑及油脂兩項的排放最大限值，從中央訂定的每公升10毫克，從嚴降到每公升8毫克，並在今天的縣務會議上提案通過，送環保署核定後，擇日發布實施。