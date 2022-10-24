彰化擺脫水汙黑歷史 農委會解除所有高汙染潛勢圳路

彰化縣過去因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，縣府2013年起調查整治，列管面積達330公頃，已全數完成整治還地於民。彰化縣環保局說，近年彰化灌溉水質重金屬合格率達到常態性100%的水準，曾經汙染嚴重的東西二圳也恢復了魚群與生態，農委會進一步解除彰化轄內所有的高汙染潛勢圳路。

彰化縣長王惠美說，中央從2016年到2021年獲環保署補助9億元經費，已達成超過330公頃農地整治解列的里程碑，今年全數善還地於民，為避免再發生，縣府推動各項農地保護預防措施，例如協助高汙染事業遷入工業專區、布建智慧水質雲端監控網、推動水五金專區專用、輔導事業污染防治管理等，達成農地保護、產業升級雙目標。

環保署副署長蔡鴻德也表示，彰化縣政府在農地整治上創下多項全國第一，包括彰化農地汙染整治面積是全國最大，且彰化求償金額也是最高的，有3.5億元，取得求償經費超過1.2億元，成果績效全國第一；彰化縣府也媒合6萬噸汙染土壤，節省整治經費達3億元，也是全國第多。受汙染解除列管農地，如果農民不願意耕作，縣府也媒合綠電，目前綠能發電量突破20MW。

彰化檢警還合作讓農地污染問題現形，彰化地方檢察署主任檢察官高如應表示，自己家裡務農，2003年進入彰化地檢署，2005年就關心電鍍水對彰化農地的影響，未來希望依法輔導將汙染農地電鍍廠遷移至彰濱工業區，也能合法輔導工廠產業發展。