台中神岡庄後里市民中心增建 盧秀燕：滿足地方需求

台中市神岡區庄後里市民活動中心使用空間不足，中市府投入1733萬元，將既有1層樓的庄後市民活動中心增建為2層樓，今天舉行開工祈福典禮，市長盧秀燕表示，工程預計2024年完工，提供當地民眾更多公共使用空間。

盧秀燕表示，原僅1層樓的庄後里市民活動中心使用率高達104%，無法滿足社區發展協會與里辦公處的活動需求，當地理事長從2014年開始爭取增建，里長為此奔走。

盧秀燕說，她主張「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，交給當時的副市長、現任立法委員楊瓊瓔一起協調，與民政局、都發局、消防局三局處理新舊法規銜接及耐震結構的偵測，經協調同意整合完成，確定可增建，決定增高1層樓，增加的樓地板面積逾112坪，另也籌措預算1733萬元。

盧秀燕表示，未來場地將更大，可當作地方民眾申請場地、開班或公益使用，工程期約一年，增建期間有許多活動不能使用，請民眾忍耐一年，便有優質的活動中心能使用。

中市民政局說明，神岡區庄後社區人口近2700人，主要以種植稻米、馬鈴薯為主，屬農村型社區，社區常年推動馬鈴薯文化，社團活動頻繁，原僅1層樓的市民活動中心使用率高達104%，市府團隊努力完成地方居民心願，籌措預算增建，增加樓地板面積逾112坪，解決原來空間及容納人數不足問題，並可提供開設社區關懷據點及長青學苑，全面帶動社會照護福利的推展。