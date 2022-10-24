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報好康！10月25日到30日 到彰化市四大市場買菜可摸大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
從明天起到10月30日，每日上午8點30分至中午12點，只要到彰化市四大公有零售市場消費買菜，就有機會摸到iPhone14、iPad、Apple Watch等大獎。圖／彰化市公所提供
從明天起到10月30日，每日上午8點30分至中午12點，只要到彰化市四大公有零售市場消費買菜，就有機會摸到iPhone14、iPad、Apple Watch等大獎。圖／彰化市公所提供

報好康！從明天起到10月30日，每日上午8點30分至中午12點，只要到彰化市四大公有零售市場消費買菜，就有機會摸到iPhone14、iPad、Apple Watch等大獎。

彰化市長林世賢說，為促進彰化市公有零售市場消費，市公所推出「彰化有好市 相揪買菜 抽大獎」聯合促銷活動，在活動期間，只要到彰化市民權、南門、華陽、民生等四大公有市場消費買菜，即可兌換刮刮卡及摸彩券（每人每日不論消費金額限領1張刮刮卡及摸彩券，每日限量1000張，發完為止），並訂11月4日中午，透過彰化市公所臉書上直播進行摸彩。

林世賢表示， 隨著購物方式越來越多樣性，消費習慣改善，但傳統市場有別與網路購物或大賣場，市場裡蘊藏著濃厚的人情味與說不完的故事，是菜市場的獨特魅力。

林世賢表示，市公所為推廣市場內特色攤商、人氣攤商及百年老店等攤位，另加碼只要上彰化市公所臉書到活動宣傳文按讚分享留言，並推薦優良攤商，就有機會可以獲得精美禮物。

彰化 林世賢 傳統市場

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