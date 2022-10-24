高鐵噪音影響台中外埔六分里民 民代要求高鐵設隔音牆

高鐵通車至今，台中大甲外埔沿線多處未設隔音牆，高速列車的噪音與震動，影響居民安寧，台中市議員吳敏濟接獲連署陳情，今天邀中市環保局與高鐵公司，到六分里水頭路現場會勘並當場檢測噪音，測出最高76分貝已超過標準70分貝，吳敏濟當場要求高鐵公司儘速設置隔音牆，維護市民居住品質。

水頭路北側廟宇玉仙宮宮主許添丁表示，高鐵列車的聲音很吵，尤其晚上小孩都會被嚇哭，10幾年前就向民代陳情，但沒有結果，得到的回覆是高鐵剛興建，沒有經費可作隔音牆，現在大家連署向吳敏濟議員陳情，高鐵在西側有作隔音牆，希望東側也能作。

住在高鐵旁的住戶陳茂斌表示，高鐵噪音已存在多年，因無法改善，久了就麻痺，但客人來時都會被嚇到，驚呼居民怎能忍受這樣的生活環境，大家拜託吳敏濟議員幫忙向高鐵公司爭取設置隔音牆。

環保局副局長商文麟表示，接獲吳敏濟議員反映民眾陳情高鐵噪音問題，今天噪音計現場測量，初步測得北上最大為70分貝，南下最大為76分貝，後續將會依照陳情民眾建議分別在玉仙宮與陳茂斌先生鄰居家樓頂，連續監測24小時作為依據，結果若超標，將要求台灣高鐵針對受影響地區提出改善計畫，減少列車對居民的干擾。高鐵公司張芸萱專員表示，將依據環保局檢測資料作改善計畫。