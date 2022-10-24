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彰化第一座社會住宅開工 3種房型275戶還設托嬰中心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化第一座社會住宅「學士安居」今在彰化市動土，預計114年完工。記者林敬家／攝影
彰化第一座社會住宅「學士安居」今在彰化市動土，預計114年完工。記者林敬家／攝影

彰化第一座社會住宅「學士安居」今在彰化市動土，民進黨彰化縣長縣長候選人黃秀芳今天與彰化縣長王惠美，在登記參選後第一次同框，兩人相敬如「冰」，在致詞交鋒，王惠美細數青年政績，也請縣籍立委幫忙推地方重大建設，黃秀芳則提到因竭力克服困難、土地取得有效率才能讓社宅如期推動，早日為彰化人口流失止血。

國家住都中心負責建造的「學士安居」鄰近彰化師範大學，共275戶，興建地上10層、地下2層，有套房型172戶、二房型85戶，三房型18戶，也規劃汽機車停車位，納入防疫宅概念，每個房間有獨立陽台，預計114年上半年完工。

黃秀芳指出，曾帶居民參觀林口社宅，讓大家對社宅有信心，居民希望能有社區活動中心，最會設計中也有里民集會所，並規劃托嬰中心和日照中心，居民居住品質將會提升。

王惠美指出，「學士安居」是中央地方合作成功案例，縣府也盤點適合用地提供給中央，未來像是鹿港社宅規劃在全民運動館旁的2公頃用地；王惠美話鋒一轉指出，青年需求多面性，縣府近年成立第一個青年發展處、還提供青年創業圓夢貸款、青創基地補貼租金等。

王惠美也說，縣府在伸港規劃興建青年住宅可降低彰化青年購屋門檻，也期盼立委在中央審查都市計畫與重大工程上能多幫忙，加速辦理，讓彰化發展不分中央地方與黨派。

不過黃秀芳表示，縣府規劃在伸港的青年住宅流標沒進展，行政效率不佳，會爭取更多社會住宅，像是和美、員林、鹿港等都有規畫，盼以低於市價的租金減輕年輕人負擔，改善人口流失。

內政部次長花敬群說，彰化規劃要蓋11處社會住宅，要拜託地方支持，居民要求每戶都要有停車位，但社宅不會是人人開車，社宅會有高規格品質，但不能用高規格停車標準要求，因政府不是建商沒有賺錢，現在加入社會住宅包租代管有16縣市，彈性更靈活，目前彰化、南投和台東未加入，彰化市人口大縣，要請縣府幫忙推動。

彰化第一座社會住宅「學士安居」今在彰化市動土，民進黨彰化縣長縣長候選人黃秀芳（左）今天與彰化縣長王惠美（右），在登記參選後第一次同框。記者林敬家／攝影
彰化第一座社會住宅「學士安居」今在彰化市動土，民進黨彰化縣長縣長候選人黃秀芳（左）今天與彰化縣長王惠美（右），在登記參選後第一次同框。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美與立委黃秀芳年底競選縣長，今天在社宅開工時僅打招呼，沒有太多互動。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美與立委黃秀芳年底競選縣長，今天在社宅開工時僅打招呼，沒有太多互動。記者林敬家／攝影

青年住宅 社宅 彰化縣選舉 2022大選 王惠美 黃秀芳 花敬群

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