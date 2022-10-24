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台中「公道伯」林登雄過世 霧峰調解委員會：調解業務標桿

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區調解委員會主席林登雄，日前因心肌梗塞突然去世，讓地方人士十分不捨。圖／民眾提供
台中市霧峰區調解委員會主席林登雄，日前因心肌梗塞突然去世，讓地方人士十分不捨。圖／民眾提供

台中市霧峰區調解委員會主席林登雄，擔任調解委員16年，連續10年獲得行政院長獎，獲前市長胡志強頒發「公道伯」最高榮譽，日前因心肌梗塞突然去世，讓地方人士十分不捨。

電話響起，那端叫道「公道伯啊！我這邊是霧峰交通隊，現在有民眾在這邊需要交通車禍案件調解。」電話這頭馬上說「好！馬上到！」

霧峰交通分隊員警說，這就林登雄的日常寫照。

他不分假日、白天、晚上、刮風下雨，會揹著一台筆電、一台印表機，接到電話通知，馬上動身前往進行調解，並說，「我就是個全年無休7-11快樂調解人；身為調解主席，林登雄我樂此不疲！」

也因此，林登雄調解件數近4000件，連續10年獲得行政院長獎，民國109年獲獨任調解法務部長獎，並於民國100年獲得前台中市長胡志強頒發「公道伯」最高榮譽，成為政府認證的公道伯。

霧峰調解委員會說，調解過程中，林登雄會先耐心聆聽兩造陳述的意見。如果，兩造一直堅持己見，不願退讓，他會先開導雙方，說服他們退一步海闊天空，有肚量才有福氣，以及得理且饒人的處事原則，最後在情、理的框架裡，盡量找出民眾可接受的範圍及條件，幫忙民眾排解紛爭。

面對不同的類型的調解案件，大小狀況不斷，林登雄與時俱進，認真學習，因應社會變遷，並且和同仁踴躍參加各項研習課程，提升調解服務品質與效能，更曾不辭辛勞，遠赴外縣市協助調解，替調解業務豎立一道標桿。

台中市長 行政院

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