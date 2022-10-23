彰化三山國王客底文化節朝聖大典 39間三山國王廟神尊齊聚

彰化縣三山國王客底文化節活動一連兩天在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美今天參與朝聖典禮時說，縣府一直在推動將宗教、文化結合地方產業及輕旅行，也能帶動地方觀光產業。

三山國王客家文化協會主辦彰化縣三山國王客底文化節，22、23日集結39間三山國王廟、117尊神尊齊聚永安宮，舉辦朝聖典禮及福宴，今天彰化縣長王惠美、永靖鄉長詹木根、三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、永安宮主委胡順銎等人出席朝聖大典，祈求國泰民安、風調雨順、疫情遠離。

王惠美說，爐主宮永安宮非常用心，今年有許多突破包括從宗教結合地方產業及輕旅行，帶領更多鄉親瞭解客家文化，兩天活動在永靖人山人海，有從學校開始培育的各種傳統舞獅、客家獅等表演，把客家文化發揚光大，還有客家許多美食包括麻糬、客家粿等，都應傳承下去，也希望透過這樣的活動讓在地更百業興盛。

胡祥畯說，早期福佬客遷移至永靖時被稱為「客底」，因此今年才改為客底文化節，並特別在永靖街上舉辦輕旅行活動，共有5個景點，讓大家集章換三山國王的公仔，這個公仔特別經過三山國王的香火加持過，帶回家中可以保佑一家大小闔家平安。

胡順銎說，永靖鄉共有7間王爺廟，永安宮已建廟210年，很高興大家來永安宮拜王爺、看熱鬧。