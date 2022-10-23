盧秀燕力挺議員候選人林榮進 談和平專案精神為原住民打拚

現任台中市原住民議員林榮進爭取連任，今天下午在豐原區舉辦競選總部成立，市長盧秀燕到場力挺，攜手林榮進議員向在場500位原住民鄉親說明她過去4年「和平專案」的具體成果與為原住民打拚的建設成果與政策。

現場族人以歌舞祝賀林榮進順利當選，長老致贈林榮進一把原住民勇士配戴的獵刀，象徵為族人權益勇敢奮鬥，氣氛熱絡；盧秀燕表示，林榮進是她家中的世交，從來不會稱呼他為議員，都叫叔叔。

她說自己承諾將「恢復老人健保補助」，順利當選後，第一年重新編列預算恢復老人健保補助，更特別照顧原住民，只要滿55歲市府就補助健保費，減輕家庭的經濟負擔，她說這些福利政策就是靠林榮進為族人同胞把關，在議會支持盧秀燕提出的預算。

盧秀燕表示，她過去4年每一年都啟動和平專案，帶領市府局處長到和平區，第一線推動和平區發展，過去從和平要到豐原的公車票價100多元，到台中市區要200多元，她推動雙十公車，前10公里免費，後面不管坐多遠也只要10元，讓市民朋友享受實惠的公車票價，受惠最多的就是和平區。

林榮進表示，原住民朋友在山區生活的困難，他最理解，例如山區的自來水經常受到暴雨損害，已經為梨山環山部落爭取到預算，將升級自來水設施與營運系統，也能改善水質，保障原鄉的安全生活環境，他呼籲族人同胞，若認同盧秀燕市長與他對原住民的照顧，就支持他與盧秀燕市長一起連任。