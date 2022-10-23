快訊

新北26歲男一開門就氣爆傷勢最重 發現「不明黃色粉末」疑火藥

盧秀燕力挺議員候選人林榮進 談和平專案精神為原住民打拚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市原住民林榮進議員爭取連任，今天下午在豐原區舉辦競選總部成立，市長盧秀燕到場力挺。圖／盧秀燕競選總部提供
台中市原住民林榮進議員爭取連任，今天下午在豐原區舉辦競選總部成立，市長盧秀燕到場力挺。圖／盧秀燕競選總部提供

現任台中市原住民議員林榮進爭取連任，今天下午在豐原區舉辦競選總部成立，市長盧秀燕到場力挺，攜手林榮進議員向在場500位原住民鄉親說明她過去4年「和平專案」的具體成果與為原住民打拚的建設成果與政策。

現場族人以歌舞祝賀林榮進順利當選，長老致贈林榮進一把原住民勇士配戴的獵刀，象徵為族人權益勇敢奮鬥，氣氛熱絡；盧秀燕表示，林榮進是她家中的世交，從來不會稱呼他為議員，都叫叔叔。

她說自己承諾將「恢復老人健保補助」，順利當選後，第一年重新編列預算恢復老人健保補助，更特別照顧原住民，只要滿55歲市府就補助健保費，減輕家庭的經濟負擔，她說這些福利政策就是靠林榮進為族人同胞把關，在議會支持盧秀燕提出的預算。

盧秀燕表示，她過去4年每一年都啟動和平專案，帶領市府局處長到和平區，第一線推動和平區發展，過去從和平要到豐原的公車票價100多元，到台中市區要200多元，她推動雙十公車，前10公里免費，後面不管坐多遠也只要10元，讓市民朋友享受實惠的公車票價，受惠最多的就是和平區。

林榮進表示，原住民朋友在山區生活的困難，他最理解，例如山區的自來水經常受到暴雨損害，已經為梨山環山部落爭取到預算，將升級自來水設施與營運系統，也能改善水質，保障原鄉的安全生活環境，他呼籲族人同胞，若認同盧秀燕市長與他對原住民的照顧，就支持他與盧秀燕市長一起連任。

林榮進今天競選總部成立大會，盧秀燕競選總部總幹事顏寬恒、台中市議員黃仁、台中市議員候選人邱愛珊、長老教會邱多加牧師等人到場。

台中市議員候選人林榮進今天下午成立競選總部，長老還致贈林榮進一把原住民勇士配戴的獵刀，象徵為族人權益勇敢奮鬥。圖／盧秀燕競選總部提供
台中市議員候選人林榮進今天下午成立競選總部，長老還致贈林榮進一把原住民勇士配戴的獵刀，象徵為族人權益勇敢奮鬥。圖／盧秀燕競選總部提供

2022大選 台中市長 台中市選舉 原住民 健保 公車 票價

延伸閱讀

「最強母雞」盧秀燕拚選情 挺市議員推台中女力組合

蕭隆澤、蔡其昌聯合競選總部成立 支持者喊挺2號都凍蒜

影／執政4年「守護城市」 盧秀燕：我沒有一天睡好覺

影／盧秀燕和蔡其昌先後為無黨籍市議員蔡怡萱站台 同力挺

相關新聞

憂習近平未來5年武力攻台 馬英九：票投國民黨兩岸無戰場

中國共產黨第20次全國代表大會昨日上午閉幕，通過黨章修正案決議，在涉台內容部分，據閉幕式上司儀宣讀，修正案將「堅決反對和...

並列第一？ 沈慧虹競辦最新民調 施政能力支持度超越高虹安

選戰倒數33天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室委託山水民調公司於10月19至21日做的最新一期民調顯示，沈慧虹支持...

本命區失守？基層牙醫釀抗議 陳時中：我是關後門的人

「醫師法」修法附帶決議讓海歸學生返台維持免學歷甄試及開放實習名額，引發國內牙醫界不滿，質疑為國外返台執業開後門，將影響本...

張善政北桃造勢湧近2萬人 羅智強、趙少康批綠壞事幹盡

國民黨桃園市長候選人張善政北區競總成立大會今晚登場，儘管飄雨，現場仍號稱2萬人到場，支持者揮舞旗幟、情緒沸騰。國民黨前議...

借唐三藏取經比喻 張善政：妖魔鬼怪就是民進黨抹黑

國民黨桃園市長候選人張善政今天下午主持龍潭聯合競選服務處成立，競服處主委馮愛蓮用「西遊記唐三藏取經」形容張善政從龍潭出發...

盧秀燕力挺議員候選人林榮進 談和平專案精神為原住民打拚

現任台中市原住民議員林榮進爭取連任，今天下午在豐原區舉辦競選總部成立，市長盧秀燕到場力挺，攜手林榮進議員向在場500位原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。