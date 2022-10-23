二次捐車送愛 台中東勢中科國小校友百萬捐贈交通車

台中市東勢區中科國小今天舉辦交通車捐贈典禮，中科國小傑出校友徐浩源第二次捐贈交通車給母校。他第一次2016年捐車，經過6年，承載學生的交通車已老舊，車齡達使用年限，今年再捐新的交通車給學校，讓學弟妹安全上下學。

中市教育局副局長葉俊傑表示，徐浩源先生小時候徒步到學校上課，每天繞很長的路才能到校，以往路況不好，還要涉溪而過，上學的路途艱辛，他為讓母校學弟妹能平安上下學，兩次捐贈交通車，以父母親的名義，感念父母親的養育之恩、教誨及對母校栽培的回饋，實為台中之光，也是企業手心向下，捐資興學的榜樣。

葉俊傑指出，e-go台灣租車旅遊集團徐浩源總經理是中科國小第7屆校友，平日樂善好施，對公益事業也熱衷付出，每年台北義民祭嘉年華，贊助母校學生到台北展演開口獅，坐雙層巴士遊覽台北市區，體驗客家文化，這次捐資興學為學弟妹挹注更多的教育資源。