聽新聞
test
0:00 / 0:00

二次捐車送愛 台中東勢中科國小校友百萬捐贈交通車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區中科國小校友徐浩源先生兩次捐贈交通車給母校，今天是第二次捐車。圖／學校提供
台中市東勢區中科國小校友徐浩源先生兩次捐贈交通車給母校，今天是第二次捐車。圖／學校提供

台中市東勢區中科國小今天舉辦交通車捐贈典禮，中科國小傑出校友徐浩源第二次捐贈交通車給母校。他第一次2016年捐車，經過6年，承載學生的交通車已老舊，車齡達使用年限，今年再捐新的交通車給學校，讓學弟妹安全上下學。

中市教育局副局長葉俊傑表示，徐浩源先生小時候徒步到學校上課，每天繞很長的路才能到校，以往路況不好，還要涉溪而過，上學的路途艱辛，他為讓母校學弟妹能平安上下學，兩次捐贈交通車，以父母親的名義，感念父母親的養育之恩、教誨及對母校栽培的回饋，實為台中之光，也是企業手心向下，捐資興學的榜樣。

葉俊傑指出，e-go台灣租車旅遊集團徐浩源總經理是中科國小第7屆校友，平日樂善好施，對公益事業也熱衷付出，每年台北義民祭嘉年華，贊助母校學生到台北展演開口獅，坐雙層巴士遊覽台北市區，體驗客家文化，這次捐資興學為學弟妹挹注更多的教育資源。

教育局表示，市長盧秀燕重視偏鄉教育扎根，中科國小地處偏鄉，學區南北狹長6公里多，加上山路蜿蜒，經常下雨，孩子上學非常不方便，這些年因為有交通車接送，學校教學成效良好，吸引很多學區外學生就讀，中科國小近幾年學生數年年增加，今年一年級學生數還破10年紀錄，感謝交通車溫暖接送，讓家長安心工作，孩子可以準時到校接受學校教育。

台中市東勢區中科國小校友徐浩源先生兩次捐贈交通車給母校，今天是第二次捐車。圖／學校提供
台中市東勢區中科國小校友徐浩源先生兩次捐贈交通車給母校，今天是第二次捐車。圖／學校提供
台中市東勢區中科國小校友徐浩源先生兩次捐贈交通車給母校，今天是第二次捐車。圖／學校提供
台中市東勢區中科國小校友徐浩源先生兩次捐贈交通車給母校，今天是第二次捐車。圖／學校提供

偏鄉教育 台中市

相關新聞

影／重新開幕！溪湖藝文館一度淪為蚊子館 藝術家進駐活化

彰化縣歷史建築溪湖藝文館曾一度淪為蚊子館，在文化部和縣府、公所共斥資3800多萬元整修後，今天重新開幕。溪湖鎮長黃瑞珠表...

二次捐車送愛 台中東勢中科國小校友百萬捐贈交通車

台中市東勢區中科國小今天舉辦交通車捐贈典禮，中科國小傑出校友徐浩源第二次捐贈交通車給母校。他第一次2016年捐車，經過6...

彰化市南郭坑溪驚喜變身 水流潺潺魚兒悠游

彰化縣彰化市南郭坑溪原本雜草叢生、水流髒汙的野溪，但在社區護溪及縣府積極改造下，在舊成功營區前河段，已成為驚豔的親水空間...

台中大里出現大型日照中心 前副議長鼓勵老人走出舒適圈

台中市大里區十九甲地區最近新增一家大型長照機構「雲廬」對於有近3萬人口的十九甲是一大福音；年輕人可以把長者送去，自己安心...

中市府辦騎輪節 候選人批只會辦活動：漠視騎單車通勤

國內單車年度盛會「2022時代騎輪節」今在台中市府廣場舉行，吸引5200名車友參與。市議員候選人何昆霖質疑市府只會辦活動...

台中市客委會放空生活節 美食天王陳鴻到東勢上菜

台中市政府客家事務委員會、世界宗教博物館發展基金會、聯合國非政府組織愛與和平地球家（GFLP）合辦「放空生活節—共下放尞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。