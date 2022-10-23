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二次捐車送愛 台中東勢中科國小校友百萬捐贈交通車
台中市東勢區中科國小今天舉辦交通車捐贈典禮，中科國小傑出校友徐浩源第二次捐贈交通車給母校。他第一次2016年捐車，經過6年，承載學生的交通車已老舊，車齡達使用年限，今年再捐新的交通車給學校，讓學弟妹安全上下學。
中市教育局副局長葉俊傑表示，徐浩源先生小時候徒步到學校上課，每天繞很長的路才能到校，以往路況不好，還要涉溪而過，上學的路途艱辛，他為讓母校學弟妹能平安上下學，兩次捐贈交通車，以父母親的名義，感念父母親的養育之恩、教誨及對母校栽培的回饋，實為台中之光，也是企業手心向下，捐資興學的榜樣。
葉俊傑指出，e-go台灣租車旅遊集團徐浩源總經理是中科國小第7屆校友，平日樂善好施，對公益事業也熱衷付出，每年台北義民祭嘉年華，贊助母校學生到台北展演開口獅，坐雙層巴士遊覽台北市區，體驗客家文化，這次捐資興學為學弟妹挹注更多的教育資源。
教育局表示，市長盧秀燕重視偏鄉教育扎根，中科國小地處偏鄉，學區南北狹長6公里多，加上山路蜿蜒，經常下雨，孩子上學非常不方便，這些年因為有交通車接送，學校教學成效良好，吸引很多學區外學生就讀，中科國小近幾年學生數年年增加，今年一年級學生數還破10年紀錄，感謝交通車溫暖接送，讓家長安心工作，孩子可以準時到校接受學校教育。
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