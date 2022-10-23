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彰化市南郭坑溪驚喜變身 水流潺潺魚兒悠游
彰化縣彰化市南郭坑溪原本雜草叢生、水流髒汙的野溪，但在社區護溪及縣府積極改造下，在舊成功營區前河段，已成為驚豔的親水空間，水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，尤其是苦楝綻放小紫花時，更是美不勝收，成為市民休憩的一處迷人秘境。彰化縣長王惠美希望民眾一起守護這美好的生態環境，永續發展。
彰化縣政府水資處表示，緊臨彰化市公園路的南郭坑溪，具有優質藍帶環境潛力，但自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，桃源橋以下則是經過十多年來治理，與上游的髒亂相比，被形同是「一條溪兩個世界」。
水資處指出，南郭坑溪從桃源橋下游到南校街，長約1980公尺，則是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，社區也積極參與，美化環境，守護溪流，現成為市民休憩的一處迷人秘境。
水資處表示，為改善南郭坑溪破損基礎及護岸，延續桃源橋下游複式斷面親水空間營造工法，縣府去年底向農委會水局爭取800萬元，辦理「南郭坑溪桃源橋上游野溪改善工程」，延續往桃源橋上游整治長度約280公尺，已順利完工改善。
這項工程採配合既有溝渠在河道中心施作低水流路工，外露面都以塊石包覆柔化構造物，並在兩側設置草皮平台美化景觀，既發揮防洪功能，也美化環境、生態維護，讓地方居民的生活環境更加完善舒適，並將桃源橋上下游連成一氣，擴大南郭坑溪優質的親水空間。
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