快訊

確診10天亡 4個月大男嬰染疫 二度送急診救不回

噓編娛論／金鐘獎主題正確？替「茶金」、「華燈」抱屈

咦？楊謹華金鐘獎黑白禮服好眼熟 竟和知名景點一模一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市南郭坑溪驚喜變身 水流潺潺魚兒悠游

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南郭坑溪整治完成，發揮防洪功能，打造成為親水空間。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪整治完成，發揮防洪功能，打造成為親水空間。圖／水資處提供

彰化縣彰化市南郭坑溪原本雜草叢生、水流髒汙的野溪，但在社區護溪及縣府積極改造下，在舊成功營區前河段，已成為驚豔的親水空間，水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，尤其是苦楝綻放小紫花時，更是美不勝收，成為市民休憩的一處迷人秘境。彰化縣長王惠美希望民眾一起守護這美好的生態環境，永續發展。

彰化縣政府水資處表示，緊臨彰化市公園路的南郭坑溪，具有優質藍帶環境潛力，但自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，桃源橋以下則是經過十多年來治理，與上游的髒亂相比，被形同是「一條溪兩個世界」。

水資處指出，南郭坑溪從桃源橋下游到南校街，長約1980公尺，則是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，社區也積極參與，美化環境，守護溪流，現成為市民休憩的一處迷人秘境。

水資處表示，為改善南郭坑溪破損基礎及護岸，延續桃源橋下游複式斷面親水空間營造工法，縣府去年底向農委會水局爭取800萬元，辦理「南郭坑溪桃源橋上游野溪改善工程」，延續往桃源橋上游整治長度約280公尺，已順利完工改善。

這項工程採配合既有溝渠在河道中心施作低水流路工，外露面都以塊石包覆柔化構造物，並在兩側設置草皮平台美化景觀，既發揮防洪功能，也美化環境、生態維護，讓地方居民的生活環境更加完善舒適，並將桃源橋上下游連成一氣，擴大南郭坑溪優質的親水空間。

彰化市南郭坑溪整治完成，發揮防洪功能，打造成為親水空間。本報資料照片
彰化市南郭坑溪整治完成，發揮防洪功能，打造成為親水空間。本報資料照片
彰化市舊成功營區前南郭坑溪，堤岸旁的苦楝盛開，襯著潺潺流水，美不勝收。圖／馬國洲提供
彰化市舊成功營區前南郭坑溪，堤岸旁的苦楝盛開，襯著潺潺流水，美不勝收。圖／馬國洲提供
彰化市南郭坑溪整治完成，水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，成為市民的親子空間。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪整治完成，水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，成為市民的親子空間。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，吸引親子前往遊憩。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，吸引親子前往遊憩。圖／水資處提供

延伸閱讀

黃秀芳推住宅政策 在彰化縣12個基地建2487戶社宅

彰化永樂商圈人潮回來了！風格市集湧現5千人次來逛街

無混凝土工法修復淡水公司田溪 一季後驚現生態多樣性

愛吃控肉飯的朋友看過來！彰化6間必吃的美味都在這篇裡

相關新聞

二次捐車送愛 台中東勢中科國小校友百萬捐贈交通車

台中市東勢區中科國小今天舉辦交通車捐贈典禮，中科國小傑出校友徐浩源第二次捐贈交通車給母校。他第一次2016年捐車，經過6...

彰化市南郭坑溪驚喜變身 水流潺潺魚兒悠游

彰化縣彰化市南郭坑溪原本雜草叢生、水流髒汙的野溪，但在社區護溪及縣府積極改造下，在舊成功營區前河段，已成為驚豔的親水空間...

台中大里出現大型日照中心 前副議長鼓勵老人走出舒適圈

台中市大里區十九甲地區最近新增一家大型長照機構「雲廬」對於有近3萬人口的十九甲是一大福音；年輕人可以把長者送去，自己安心...

中市府辦騎輪節 候選人批只會辦活動：漠視騎單車通勤

國內單車年度盛會「2022時代騎輪節」今在台中市府廣場舉行，吸引5200名車友參與。市議員候選人何昆霖質疑市府只會辦活動...

台中市客委會放空生活節 美食天王陳鴻到東勢上菜

台中市政府客家事務委員會、世界宗教博物館發展基金會、聯合國非政府組織愛與和平地球家（GFLP）合辦「放空生活節—共下放尞...

專案管理奧斯卡 台中市水利局獲PMI標竿專案獎

「PMI專案管理大獎（PTGA）」昨頒獎，台中市水利局以「水利環境改善建設管理整合計畫」執行成果，獲頒2022年中小型專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。