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台中大里出現大型日照中心 前副議長鼓勵老人走出舒適圈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區十九甲地區最近新增一家大型長照機構「雲廬」對於有近3萬人口的十九甲是一大福音。圖／民眾提供
台中市大里區十九甲地區最近新增一家大型長照機構「雲廬」對於有近3萬人口的十九甲是一大福音。圖／民眾提供

台中市大里區十九甲地區最近新增一家大型長照機構「雲廬」對於有近3萬人口的十九甲是一大福音；年輕人可以把長者送去，自己安心工作。市議會前副議長陳天汶昨天出席開幕典禮時特別稱讚，認為機構裡安排了許多課程，歡迎老人家去體驗，那裡會是老年新樂園。

機構人員說，他們由社團法人中華三陽堂至善行愛功德會的雲廬長照機構創辦，藉由休閒、健康促進延緩失智，子女也有喘息的機會。收容的對象是65歲以上老人、50歲以上之身心障礙者失能、失智症者，以及55至64歲原住民，並將結合社區資源、學校以「青銀共融」方式提供完善的服務。

功德會理事長陳健弘說，政府推動老人健康照護不遺餘力，雲廬日照中心聘有特殊教育經歷的護理師，還有統合教育的老師，對長輩照顧有耐心。另也依長輩需求，開設手腦並用的感覺統合課程來延遲老化、烘培製作分享長輩食用、每月以介紹一個國家的景點、讓長輩做接待餐廳外場輪班，有重拾職場的感覺，以及可以打麻將動腦。

陳天汶說，大里區有約21萬人，65歲以上有約2萬7千人，對長照需求很大。看到地方市議員、里長為了社區弱勢及長者的熱心服務，都是在地英雄。特別是長照機構能回饋社會，值得敬佩。

他說，有些退休的朋友整天靠沙發、看電視、划手機過終將快速老化。要過快樂有品質生活，就要離開舒適圈走向社區、接觸人群，一定可以找回自信，

雲廬日照中心說，他們已試營運，如有日間照顧服務需求，可先向中市長期照顧管理中心（04）25152888提出申請，依核定的級別，由政府給予84％補助，自費16％，中低收入只繳5％-0，減輕家屬經濟負擔。連絡電話（ 04）22770727。

「雲廬」有專業人員為老人家服務。圖／民眾提供
「雲廬」有專業人員為老人家服務。圖／民眾提供
「雲廬」有專業人員為老人家服務。圖／民眾提供
「雲廬」有專業人員為老人家服務。圖／民眾提供
「雲廬」提供課程，讓老人家可以學習，甚至服務他人。圖／民眾提供
「雲廬」提供課程，讓老人家可以學習，甚至服務他人。圖／民眾提供

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