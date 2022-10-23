台中市客委會放空生活節 美食天王陳鴻到東勢上菜

台中市政府客家事務委員會、世界宗教博物館發展基金會、聯合國非政府組織愛與和平地球家（GFLP）合辦「放空生活節—共下放尞趣」草地音樂會活動，昨天下午在東勢客家文化園區登場，音樂演唱、市集、流體畫工作坊、快閃素食餐車，也邀請美食天王陳鴻到場上菜，現場烹煮養生甜品桃膠。

中市府客委會表示，活動邀請馬來西亞歌手Kent吳智健、青年音樂團體YYJJ及青年歌手蔡宛芝演出，館前廣場安排只要開市即大排長龍的蔬食品牌「素食小夜市」，館內放空大廳設置放空茶席與放空寧靜區，讓民眾體驗平安禪，同時提供普洱茶為基底的「放空茶」供民眾飲用，重頭戲是由美食天王陳鴻現場烹煮養生甜品桃膠，現煮現吃，讓現場觀眾享用品嚐。

市府客委會主委江俊龍表示，很高興邀請到久違螢光幕的阿鴻到東勢上菜，秋天午後能夠體驗到身心靈放空的感覺很棒，客委會今年辦理許多有趣的活動，受到民眾的喜愛與肯定，歡迎大家多多走訪山城感受客庄的魅力。

世界宗教博物館生活館經理林炳邑指出，為讓民眾有機會真實體驗「放空生活節」，理解「放空就是養生」與「靈性即是生態」概念，結合東勢在地的客家文化，以「放空音樂會」、「蔬食創意市集」、「專家短講」、「放空體驗」、「素食小夜市」活動，希望以蔬食、音樂讓到場的民眾都能紓解平日工作的壓力，一起放空一下午，讓身心充電。