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台中市客委會放空生活節 美食天王陳鴻到東勢上菜

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
活動邀請久「阿鴻上菜」主持人陳鴻到東勢現場煮養身甜品桃膠。圖／台中市客委會提供
活動邀請久「阿鴻上菜」主持人陳鴻到東勢現場煮養身甜品桃膠。圖／台中市客委會提供

台中市政府客家事務委員會、世界宗教博物館發展基金會、聯合國非政府組織愛與和平地球家（GFLP）合辦「放空生活節—共下放尞趣」草地音樂會活動，昨天下午在東勢客家文化園區登場，音樂演唱、市集、流體畫工作坊、快閃素食餐車，也邀請美食天王陳鴻到場上菜，現場烹煮養生甜品桃膠。

中市府客委會表示，活動邀請馬來西亞歌手Kent吳智健、青年音樂團體YYJJ及青年歌手蔡宛芝演出，館前廣場安排只要開市即大排長龍的蔬食品牌「素食小夜市」，館內放空大廳設置放空茶席與放空寧靜區，讓民眾體驗平安禪，同時提供普洱茶為基底的「放空茶」供民眾飲用，重頭戲是由美食天王陳鴻現場烹煮養生甜品桃膠，現煮現吃，讓現場觀眾享用品嚐。

市府客委會主委江俊龍表示，很高興邀請到久違螢光幕的阿鴻到東勢上菜，秋天午後能夠體驗到身心靈放空的感覺很棒，客委會今年辦理許多有趣的活動，受到民眾的喜愛與肯定，歡迎大家多多走訪山城感受客庄的魅力。

世界宗教博物館生活館經理林炳邑指出，為讓民眾有機會真實體驗「放空生活節」，理解「放空就是養生」與「靈性即是生態」概念，結合東勢在地的客家文化，以「放空音樂會」、「蔬食創意市集」、「專家短講」、「放空體驗」、「素食小夜市」活動，希望以蔬食、音樂讓到場的民眾都能紓解平日工作的壓力，一起放空一下午，讓身心充電。

客委會表示，10月29日午後在東勢客家文化園區還有一場手作工作坊與草地音樂會，邀請有夢最真樂團、開心太鼓團，歡迎民眾踴躍參與，體驗秋天午後舒適的山城東勢。

台中市客委會辦放空生活節，好天氣搭配秋天東勢山城的翠綠山景。圖／台中市客委會提供
台中市客委會辦放空生活節，好天氣搭配秋天東勢山城的翠綠山景。圖／台中市客委會提供
台中市府客委會昨與世界宗教博物館發展基金會聯合舉辦放空生活節。圖／台中市客委會提供
台中市府客委會昨與世界宗教博物館發展基金會聯合舉辦放空生活節。圖／台中市客委會提供

客委會 音樂會

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