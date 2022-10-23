聽新聞
test
0:00 / 0:00
專案管理奧斯卡 台中市水利局獲PMI標竿專案獎
「PMI專案管理大獎（PTGA）」昨頒獎，台中市水利局以「水利環境改善建設管理整合計畫」執行成果，獲頒2022年中小型專案組「標竿專案獎-典範專案獎（Distinguished Project Award; DPA）」。水利局表示，期許藉由標竿學習獲獎專案，在各方面展現管理價值，帶動組織把每個專案做好。
中市水利局為推動低碳永續、提升機關行政效能及快速掌握各項資訊，「水利環境改善建設管理整合計畫」首年目標即導入專案管理方法，執行五大階段（IPECC）概念進行系統開發，透過充分需求訪談，推動服務流程改造，將報表及作業流程簡化，避免人力資源浪費，並彙整各項建設成果與輿情資訊，具備即填、即查、即回報等優勢，可隨時動態掌握台中市水利環境改善建設歷程、施政進度及成效，作建設改善管理與決策參考，逐步建構「數位轉型」與「智慧政府」治理藍圖。
水利局長范世億表示，該專案從規畫到實現過程充滿挑戰，專案執行期間遭逢新冠疫情，水利局團隊仍透過積極管理、務實有效的溝通即時解決問題，以確保達成專案目標、時程和期望值，最終如期超值完成任務。獲獎除肯定團隊努力成果，也藉此檢視水利局專案管理執行的方式，並據以改善、精進及優化。
范世億說，未來水利局將落實專案管理精神，持續加強保育水土資源、營造防洪兼具親水的水岸環境、強化防災應變能力、提升污水處理率，永續利用水資源，打造韌性城市，並將水文化向下扎根，共創台中成為宜居的水文化之都。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言