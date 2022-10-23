推廣在地農產 台中大甲太白社區泉香芋稻節今登場

台中市政府農業局輔導大甲區太白社區發展協會，今天在九張犁休憩園區舉辦「111年度太白社區泉香芋稻節推廣活動」，有健走和芋頭收割體驗、芋頭酥DIY、小農市集攤位、社區國小樂團表演等內容，民眾攜家帶眷參加。

農業局表示，健走活動沿途可欣賞當地著名日南火車站、清代與日治時期修建的堤防、芋田等景色，遠方可看見近年火紅的拍照打卡景點火炎山。

活動現場由社區國小樂團精彩表演，邀請芋頭職人帶領大家到田間做芋頭收割體驗與芋田巡禮，落實食農教育推廣，體悟農作物的鮮活；社區安排手作，芋頭達人帶領動手桿麵皮製作芋頭酥。

為推廣在地優質芋頭，活動現場提供芋頭風味餐點試吃，也邀集當地小農、產銷班、合作社等設置小農市集攤位，攤位上展售當地最新鮮的農特產品供民眾選購。