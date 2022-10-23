台中身心障礙全市運動大會現場 豐原警方宣導手語也上場

台中豐原區雙木保齡球館今天辦理「111年台中市第十二屆身心障礙全市運動大會」，豐原警分局員警到場，向帶隊校師、志工、教練、身心障礙者及家屬，宣導近期高頻率發生的詐欺手法，並請現場志工、教師和教練協助警方，以手語、引導、白話解說等方式，使身障者更理解防詐，避免受害。

為強化民眾防詐意識，台中市警局豐原分局藉由結合轄內公務機關與民間團體的方式，積極辦理各項防詐宣導活動，並透過分眾行銷的方式，針對不同受眾族群進行宣導，期能提高民眾「識詐」、「知詐」的能力，減少民眾上當受騙。