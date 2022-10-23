台中身心障礙全市運動大會現場 豐原警方宣導手語也上場
台中豐原區雙木保齡球館今天辦理「111年台中市第十二屆身心障礙全市運動大會」，豐原警分局員警到場，向帶隊校師、志工、教練、身心障礙者及家屬，宣導近期高頻率發生的詐欺手法，並請現場志工、教師和教練協助警方，以手語、引導、白話解說等方式，使身障者更理解防詐，避免受害。
為強化民眾防詐意識，台中市警局豐原分局藉由結合轄內公務機關與民間團體的方式，積極辦理各項防詐宣導活動，並透過分眾行銷的方式，針對不同受眾族群進行宣導，期能提高民眾「識詐」、「知詐」的能力，減少民眾上當受騙。
警方今天也在豐原區大湳里活動中心旁戶外公園，結合客家事務委員會「2022豐原浪漫客庄音樂會暨客語友善環境活動」設攤辦理宣導活動，針對近期三大高發詐欺手法假投資、解除分期付款、假網拍的管道與詐騙方式進行解說，也介紹新興毒品，免費提供民眾諮詢生活所遇疑似詐騙問題，提問者即可獲贈豐原分局宣導品。
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