振興台中天津路服飾商圈 走秀舞台搬進捷運站裡

為振興台中天津路服飾商圈經濟，台中市經發局導入商圈轉型計畫及系列活動，今天舉辦「津艷集捷市集」，更與台中捷運合作，將秋冬時裝走秀舞台從天津路延伸至台中捷運站內，由專業模特兒身穿今年秋冬最新款流行服飾走秀展示，讓民眾體驗時尚流行新趨勢。

經發局長張峯源表示，為再造商圈新美學，媒合線上專業直播主、穿搭競賽活動、周年慶回饋活動，更首次於中清捷運站舉辦時尚服飾概念聯合展，以及於捷運站內進行走秀等，協助天津路服飾商圈產業從既有批發零售，轉型跨足線上、線下消費市場，盼吸引人潮回籠，再現天津路服飾商圈榮景。

天津服飾商圈管委會主委吳永芳說，天津路服飾商圈一直是中台灣最大的流行服飾批發集散地，日、韓、中等多國時尚、流行服飾男女老幼應有儘有，感謝經發局導入系列活動行銷商圈店家，整合商圈資源；秋冬走秀舞台更延伸至捷運站內，帶來具話題性的服飾發表會，展示今年秋冬最新服飾。