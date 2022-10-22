彰化永樂商圈人潮回來了！風格市集湧現5千人次來逛街

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府從10月15日到30日舉辦2022「永樂回來祭」，令人耳目一新，在今天登場的「風格市集」，更吸引了5000人次入場，永樂商圈的人潮真的「回來了」。縣府青發處表示，「風格市集」明天（23日）還有一天，大家要把握，一同前往感受永樂商圈的街區魅力。

彰化市永樂商圈曾是彰化最熱鬧的夜市，卻因停車不便，加上商品沒有特色、餐飲小吃不足，吸引不了消費大眾，加上宅配、網購發達，實體店面經營困難，因此超過一半的店內未營業，甚至充斥著夾娃娃店。縣府及市公所想方設法，結合商圈店家透過活動舉辦及引進年輕人返鄉開特設文創商店、工作室，連日來登場的「永樂回來祭」，就為活化商圈，重拾昔日繁華，帶來希望。

縣府青年發展處表示，2022「永樂回來祭」是由在彰化市土生土長的林凱洛擔任總策展人，透過「回來街坊的生活體驗」、「回來人地的連結中心」、「回來一城的故事起點」三大精神做為支柱，讓永樂街從日常消費中心，轉化為文化連結的情感價值中心，打造新式城市品牌活動，吸引更多青年回流。

活動是以永樂街區為主展場，邀請在地特色店家、青創品牌，主題策展、市集、論壇、街區走讀及音樂表演、工作坊等，吸引更多人走進彰化街巷，讓永樂商圈風華再現。

今天及明天登場的是「風格市集」，開展第一天就吸引多達5000人次入場，替永樂商圈帶來許多商機，更為彰化在地特色店家、青創品牌等提供曝光機會，並將專屬於彰化市的時代意義與街區脈絡，用說故事的方式一一呈現給大家。