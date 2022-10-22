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影／2歲萌騎士帥氣過彎 台中盃滑步車賽家長秒變粉絲
今在台中市清水自由車場戶外廣場舉辦首屆「台中盃滑步車大賽」，吸引近450名小小騎士報名參加，超過千名親子家庭成員齊聚；現場宛如小型明星會，每位家長替自己的最佳寶貝狂拍照、熱情加油，最小2歲超萌騎士帥氣過彎，家長區齊聲歡呼，氣氛嗨到最高點。
運動局長李昱叡到場致詞說，台中市長盧秀燕非常重視兒童運動發展，大力推廣深受親子家庭歡迎的滑步車運動，並在全國唯一具有UCI國際木質賽道認證的台中市清水自由車場場域舉辦賽事，今年是首屆舉辦、報名盛況空前，期待更多兒童熱愛運動，強健體魄。
運動局指出，小小騎士透過跑步、滑行動作使車子向前移動，訓練平衡感強化肌耐力，且滑步車沒有剎車裝置，必須用雙足減速，增強幼童反應能力、刺激運動神經，深受親子家庭喜愛。
台中市政府推廣兒童運動向下扎根，以「酷運動、酷城市」為概念推廣多元幼兒運動，包括：迷你棒球、迷你網球、迷你足球等，透過推展全民運動，完善運動環境，提升城市運動風氣。
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