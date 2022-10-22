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彰化模範夫婦結婚一甲子秘訣 說的容易做來難

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所和鎮民代表會今天下午表揚鑽石婚模範夫婦。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮公所和鎮民代表會今天下午表揚鑽石婚模範夫婦。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮公所和鎮民代表會今天下午在鎮立圖書館，表揚結婚逾70周年和結婚今年滿60年的模範夫婦，受表揚的夫婦回望結褵一甲子歲月，能走到今天都是因為互相忍讓，建立共同目標攜手打拚。

表揚大會由二林社區老師廖木春指導香草國樂社演奏中西名曲揭開序幕，絲竹悠揚，幸福氣氛滿滿。二林鎮長蔡詩傑致詞說，情牽一甲子以上的夫妻共同走過婚姻中的種種困難與風雨，苦樂相伴、苦盡甘來，如今享受白首偕老、兒女成群的家庭和樂，鎮公所和鎮代會希望透過表揚活動彰顯家庭倫常、宏揚幸福家庭典範。

二林鎮今年度有12對結婚滿70年的白金婚夫妻，和58對今年結婚滿60年的鑽石婚夫婦，其中原本26對答應出席今天表揚大會，但唯一想來的白金婚夫婦因故取消，今天接受表揚的有25對鑽石婚夫婦，鎮公所贈獎牌和禮券祝賀。

趙甲里81歲陳柱、82歲洪秀霞鑽石婚夫婦，都是20歲結婚，育有4名兒女；華崙里黃竹圍黃陳鳳吟夫婦都84歲，也是20歲結婚，育有五女二男。他們都表示，維持婚姻及家庭和諧的秘訣就是夫妻共同為家庭打拚，平常互相忍讓。眾人認為講完寥寥數字，卻要長時間經營，對於現代人來講，白金婚夫婦維繫婚姻秘訣很值得深思。

結婚 婚姻

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