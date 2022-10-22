影／顏莉敏競總成立 顏清標、盧秀燕前後站台未同框
台中市議員候選人顏莉敏今下午成立競選總部，父親顏清標、胞兄前立委顏寬恒共同替她披上彩帶；顏清標說，顏莉敏是沙鹿區「自己的孫女」，沙鹿大團結，票投顏莉敏；隨後市長盧秀燕到場，顏清標已先下台休息，兩人未同框。
下午3點多，市議員顏莉敏在沙鹿區成立「市長盧秀燕與議員顏莉敏聯合競選總部成立」，廣場2千張椅子座無虛席，越接近傍晚，人潮越多，場子相當熱絡。
繼中二補選後，顏清標再次現身競選舞台，這次是替自己女兒、台中市副議長顏莉敏拉票。
顏清標致詞強調，莉敏如同沙鹿人「自己的孫女」，這次選舉要替沙鹿區留一席議員，讓她替地方爭取更多福利。顏更不忘爆女兒的料，「我以前晚上跑16場活動，她可以連趕20多場，打破我記錄！」稱讚顏莉敏與哥哥顏寬恒並肩作戰，勤跑基層、用心服務。
顏清標前後約致詞5分多鐘，更親自介紹貴賓，過程中不忘補充水分，說話鏗鏘有力、相當有元氣。
顏清標、顏寬恒共同替顏莉敏披上彩帶，並呼籲大家票投8號，「沙鹿會發發發」，顏莉敏也揮動大旗，台下上千名支持者高喊「凍蒜！凍蒜！」。隨後顏清標到後台歇息，未再上台。
下午3點50分，市長盧秀燕到場，盧致詞提到，她與莉敏都是女性、重視孩子教育，細數沙鹿國小教室翻新、外師增聘到全台首座兒童國民運動中心，都選在沙鹿區，因為「中二選區是艱困選區，我們要更努力」，盧秀燕高喊，「沙鹿大團結，市長、議長選38！」
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