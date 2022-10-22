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影／顏莉敏競總成立 顏清標、盧秀燕前後站台未同框

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部今天成立，盧秀燕進場受到支持者歡迎。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部今天成立，盧秀燕進場受到支持者歡迎。記者林佩均／攝影

台中市議員候選人顏莉敏今下午成立競選總部，父親顏清標、胞兄前立委顏寬恒共同替她披上彩帶；顏清標說，顏莉敏是沙鹿區「自己的孫女」，沙鹿大團結，票投顏莉敏；隨後市長盧秀燕到場，顏清標已先下台休息，兩人未同框。

下午3點多，市議員顏莉敏在沙鹿區成立「市長盧秀燕與議員顏莉敏聯合競選總部成立」，廣場2千張椅子座無虛席，越接近傍晚，人潮越多，場子相當熱絡。

繼中二補選後，顏清標再次現身競選舞台，這次是替自己女兒、台中市副議長顏莉敏拉票。

顏清標致詞強調，莉敏如同沙鹿人「自己的孫女」，這次選舉要替沙鹿區留一席議員，讓她替地方爭取更多福利。顏更不忘爆女兒的料，「我以前晚上跑16場活動，她可以連趕20多場，打破我記錄！」稱讚顏莉敏與哥哥顏寬恒並肩作戰，勤跑基層、用心服務。

顏清標前後約致詞5分多鐘，更親自介紹貴賓，過程中不忘補充水分，說話鏗鏘有力、相當有元氣。

顏清標、顏寬恒共同替顏莉敏披上彩帶，並呼籲大家票投8號，「沙鹿會發發發」，顏莉敏也揮動大旗，台下上千名支持者高喊「凍蒜！凍蒜！」。隨後顏清標到後台歇息，未再上台。

下午3點50分，市長盧秀燕到場，盧致詞提到，她與莉敏都是女性、重視孩子教育，細數沙鹿國小教室翻新、外師增聘到全台首座兒童國民運動中心，都選在沙鹿區，因為「中二選區是艱困選區，我們要更努力」，盧秀燕高喊，「沙鹿大團結，市長、議長選38！」

顏清標、顏寬恒共同替顏莉敏披上彩帶，並呼籲市議員第２選區票投8號，「沙鹿會發發發」。記者林佩均／攝影
顏清標、顏寬恒共同替顏莉敏披上彩帶，並呼籲市議員第２選區票投8號，「沙鹿會發發發」。記者林佩均／攝影
顏清標、顏寬恒共同替顏莉敏披上彩帶，並呼籲市議員第２選區票投8號，「沙鹿會發發發」。記者林佩均／攝影
顏清標、顏寬恒共同替顏莉敏披上彩帶，並呼籲市議員第２選區票投8號，「沙鹿會發發發」。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部成立，現場湧入上千名支持者。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部成立，現場湧入上千名支持者。記者林佩均／攝影
顏清標(左)高舉女兒顏莉敏(右)的手呼籲，台中市議員第２選區票投8號，「沙鹿會發發發」。記者林佩均／攝影
顏清標(左)高舉女兒顏莉敏(右)的手呼籲，台中市議員第２選區票投8號，「沙鹿會發發發」。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部成立，盧秀燕高喊，「沙鹿大團結，市長、議長選38！」。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部成立，盧秀燕高喊，「沙鹿大團結，市長、議長選38！」。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部成立，盧秀燕高喊，「沙鹿大團結，市長、議長選38！」。記者林佩均／攝影
台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人顏莉敏沙鹿競選總部成立，盧秀燕高喊，「沙鹿大團結，市長、議長選38！」。記者林佩均／攝影

顏清標 議員 盧秀燕

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