賴清德四度站台輔選 黃秀芳批王惠美沒照顧鹿港

國民黨彰化縣長王惠美今天上午舉辦競選總部成立大會，民進黨候選人黃秀芳下午則直搗王惠美的大本營，在鹿港文武廟舉辦福鹿秀後援會成立大會，副總統賴清德第四度前來站台，頗有較勁意味。 賴清德讚賞黃秀芳立委問政表現第1名，絕對有能力帶動彰化縣的發展；黃秀芳則批評王惠美是鹿港人卻沒照顧鹿港，王惠美陣營未回應。

賴清德先到鹿港天后宮參拜，隨後為黃秀芳站台輔選，並授戰旗給後援會幹部代表。他說，黃秀芳3屆縣議員、2屆立委歷練，對彰化縣有很完整的規劃，政見除了改善環境和推動工商、觀光發展，還要引進新的科技產業要讓彰化產業升級，具體的規劃內容就是要留住年輕人，要讓長者活得健康快樂，懇請鄉親全力支持黃秀芳讓她順利當選。

黃秀芳說，鹿港國家風景區計畫、鹿港溪整治及汙水下水道系統都是屬於前瞻計畫，但王惠美在立委任內卻杯葛前瞻計畫，卻是經前縣長魏明谷及前鎮長黃振彥任內推動；王惠美是鹿港人，四年來縣長任內，卻不照顧鹿港，不重視鹿港建設。她主張將中央廣播電台建設為聲音博物館，並結合綠能開發，將鹿港建設為國際都市，吸引更多人來鹿港觀光旅遊。