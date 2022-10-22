影／副總統累了嗎？ 賴清德不看稿為蔡其昌宣講突然當機

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天下午舉行競選總部成立大會，現場包括蔡英文總統、副總統賴清德及立法院前院長蘇嘉全都到場為蔡其昌助講。

副總統賴清德一現身，歡聲雷動，受到民眾熱情的歡迎，不料以不看稿著稱的賴清德在致詞時卻發生小小風波。他在致詞時細數與蔡其昌的經歷，提到與蔡其昌相識多年，是熟識的好朋友，對蔡其昌非常了解。他提到蔡其昌出生在清水，接著突然當機快十秒，一度語塞說不出話來。但身邊的蔡其昌不知道他想要提到什麼部份，無法給他提示。現場民眾一度哄堂大笑，他見狀也一度尷尬。所幸突然想起，趕緊接著說，蔡其昌在靜宜大學教書，在中興大學讀研究所，接著行雲流水的介紹經歷，總算為自己解除危機。