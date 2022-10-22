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影／副總統累了嗎？ 賴清德不看稿為蔡其昌宣講突然當機

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
副總統賴清德（圖）出席民進黨台中市長候選人蔡其昌競總活動，呼籲民眾支持18歲公民權。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德（圖）出席民進黨台中市長候選人蔡其昌競總活動，呼籲民眾支持18歲公民權。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天下午舉行競選總部成立大會，現場包括蔡英文總統、副總統賴清德及立法院前院長蘇嘉全都到場為蔡其昌助講。

副總統賴清德一現身，歡聲雷動，受到民眾熱情的歡迎，不料以不看稿著稱的賴清德在致詞時卻發生小小風波。他在致詞時細數與蔡其昌的經歷，提到與蔡其昌相識多年，是熟識的好朋友，對蔡其昌非常了解。他提到蔡其昌出生在清水，接著突然當機快十秒，一度語塞說不出話來。但身邊的蔡其昌不知道他想要提到什麼部份，無法給他提示。現場民眾一度哄堂大笑，他見狀也一度尷尬。所幸突然想起，趕緊接著說，蔡其昌在靜宜大學教書，在中興大學讀研究所，接著行雲流水的介紹經歷，總算為自己解除危機。

賴清德炮火全開，抨擊盧秀燕曲解他在公開場合談話，他認為自己提及台中市政是在良性檢討，卻被扭曲成在檢討每個人的媽媽，不知道道理從何說起。他特別拜托在場民眾，不需要為此與對手爭執，11月26日用神聖的選票，做台中市的後盾，終結一切的爭論，讓台中繼續進步，全力支持蔡其昌。

蔡其昌競選總部今天成立，吸引不少民眾到場支持力挺。記者黃仲裕／攝影
蔡其昌競選總部今天成立，吸引不少民眾到場支持力挺。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德（左）出席民進黨台中市長候選人蔡其昌（右）競總活動，呼籲民眾支持蔡其昌入主市府。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德（左）出席民進黨台中市長候選人蔡其昌（右）競總活動，呼籲民眾支持蔡其昌入主市府。記者黃仲裕／攝影

2022大選 台中市長 賴清德 蔡其昌 競選總部

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