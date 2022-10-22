多肉植物年度盛會今明在田尾 珍稀龜背芋也亮相

地球氣候變遷，台灣夏天變長又更熱，暴雨成災機率上升，全台菊花最大產地的田尾鄉獲學術和農政單位支援開發新品種，今、明兩天在花現美好田尾產業文化活動展示，明年起試種耐熱、耐淹的菊花，期待為田尾鄉花卉產業再創新局面。

田尾鄉農會今、明兩天在鄉農會廣場，舉辦「111年花現美好田尾產業文化活動計畫」、「111年彰化縣推動花卉產業躍升計畫」，每天都有免費盆栽組合、多肉植物組合和製作青苔球，每場次限50組，今天首日3場都爆滿，免費DIY會場外大排長龍，明天下午1點到3點各有兩場，即早排隊就有機會。

COVID-19疫情嚴峻期間，多肉植物盆栽成為宅在家防疫的療育植物，全台多肉植物最大產區的田尾鄉，鄉農會植物產地市集活動今天優質花卉評鑑先暖場，吸引上千名愛好植物的民眾參觀，幾乎有看就有買，明天開幕活動仍有植物展售，個人消費滿千元可騎乘遊園車逛田尾公路花園。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，疫情期間國旅大爆發，農村小旅行蔚為風潮，田尾鄉有全台最大花卉苗木產區，鄉農會舉辦活動當作田尾鄉花卉苗木的櫥窗，看得到最優質、新品種的花卉和在地青農的農產品，明年還有試種的全新品種菊花花田可看。

田尾鄉的苗木及盆栽栽培面積約500公頃、菊花栽培面積約350公頃、非洲菊栽培面積約27公頃，及仙人掌及多肉植物栽培面積約10公頃，都名列全台第一，其中仙人掌1吋盆0.1公頃約20萬盆、3吋盆0.1公頃約4萬盆，產值約1億2000萬，外銷數量約1200萬元，堪稱田尾鄉綠金。

田尾鄉農會邀請國立中興大學與台中區農業改良場合辦國產新品種菊花展，希望增加國產菊花品種自給率，穩定夏季菊花供需，增加夏菊耐熱及耐淹水特性，確保農友收益。鄉農會今天舉辦優質花卉評鑑，各組第一名依序是大菊羅世明、小菊張炳期、染色大菊江佳融、染色小菊許淑惠、非洲菊詹閔秀。